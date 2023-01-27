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رئيس هيئة علماء المسلمين دعا إلى التدخل السريع

رابطة العالم الإسلامي: اقتحام جنين انتهاك لكلِّ القوانين والأعراف الدولية

2023-01-27 الساعة 12:14
رابطة العالم الإسلامي: اقتحام جنين انتهاك لكلِّ القوانين والأعراف الدولية
المواطن - واس

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أدانت رابطة العالم الإسلامي، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين العزيزة، في انتهاكٍ خطرٍ لكلِّ القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد معالي أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بهذا الاعتداء السافر، الذي تسبَّب في خسائر جسيمة في الأرواح.

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وأهاب بأهمية العمل على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كلِّ الممارسات التي تقوِّض فرص الحل في المناطق المحتلة، مجدِّداً التأكيد على موقف رابطة العالم الإسلامي الراسخ إلى جانب الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى حل قضيته المصيرية، التي تعدُّ في طليعة القضايا الدولية الملحَّة والمؤلمة.

التدخل السريع

ودعا الدكتور العيسى المجتمع الدولي إلى التدخل السريع؛ لمنع أي تصعيد خطر يفضي إلى تداعي حل القضية، ومواصلة العُنف الذي تدفع ثمنه الدماء البريئة، ويعود بجهود السلام للوراء.

وتقدَّم فضيلة الدكتور محمد العيسى، بخالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا والمصابين، ولحكومة وشعب فلسطين العزيز، سائلًا المولى – عزّ وجلّ- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ فلسطين وشعبها من كلِّ سوءٍ.

 

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