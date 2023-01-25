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أكدت أنه مشهد مشين واستفزازي لمشاعر المسلمين

رابطة العالم الإسلامي: تمزيق نسخة من المصحف في هولندا تصرف أهوج يسيئ لـ الحريات

2023-01-25 الساعة 12:35
رابطة العالم الإسلامي: تمزيق نسخة من المصحف في هولندا تصرف أهوج يسيئ لـ الحريات
المواطن - واس

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أدانت رابطة العالم الإسلامي إقدام أحد المتطرفين على تمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي بهولندا، في مشهد مشين واستفزازي لمشاعر المسلمين.

استفزاز المشاعر الدينية

جاء ذلك في بيانٍ للرابطة جدد فيه معالي أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التحذير من أخطار الممارسات المثيرة للكراهية واستفزاز المشاعر الدينية التي لا تخدم سوى أجندات التطرُّف، مؤكِّدًا في السياق ذاته أهمية إدراك الجميع مخاطرَ هذه الممارسات والتضامن في مواجهتها بحزم.

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تصرف أهوج

ولفَت معاليه الأنظار إلى أن مثل هذا التصرف الأهوج يسيئ بلا شك- في جملة إساءاته- إلى مفهوم الحريات وقيمها الإنسانية، مجدِّداً تأكيده على أن هذه المجازفات الهمجية لن تزيد المسلمين إلا إيماناً مع إيمانهم، وثباتاً على قيمهم الداعية دوماً للسلام والتعايش، ولن تزيدهم إلا التفافاً صادقاً حول دُوَلهم الوطنية، وإسهاماً فاعلاً في تعزيز استقرارها ووئامها، وإصراراً على تفويت الفرص على رهانات الأيديولوجيات المتطرفة التي ستخفق ولابد- بعون الله- أمام الوعي الإسلامي الرفيع.

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