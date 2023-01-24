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من المساعدات المالية إلى تجارة الدولار

رسائل السعودية من دافوس إلى العالم

2023-01-24 الساعة 3:50
رسائل السعودية من دافوس إلى العالم
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت وكالة بلومبيرغ إن السعودية استخدمت منتدى دافوس الاقتصادي، لإيصال بعض الرسائل المهمة إلى العالم، وذلك من المساعدات المالية إلى تجارة الدولار.

وقال التقرير: أشارت المملكة إلى أن أيام المساعدة غير المشروطة قد ولت الآن، وللمضي قدمًا ستحتاج إلى رؤية إصلاحات واضحة في البلدان التي تدعمها.

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بلومبيرغ رسائل السعودية من دافوس للعالم

وعن ذلك، قال وزير المالية، محمد الجدعان: نحن نغير الطريقة التي نقدم بها المساعدة، فنحن نعمل مع مؤسسات متعددة الأطراف لنقول في الواقع إننا بحاجة إلى رؤية الإصلاحات.

مساعي السعودية لتحقيق الاستقرار في المنطقة

ولسنوات عديدة قدمت السعودية الدعم لجيرانها لتحقيق الاستقرار في المنطقة، من البحرين ولبنان ومصر وباكستان التي عانت من ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية.

وفي مناسبة أخرى، قال الجدعان إن المملكة ستكون منفتحة على المحادثات بشأن التجارة في عملات غير الدولار الأمريكي، وذلك خلال مقابلة تلفزيونية مع بلومبيرغ، موضحًا: لا أعتقد أننا نتجاهل أو نستبعد أي مناقشة من شأنها أن تساعد في تحسين التجارة في جميع أنحاء العالم.

وأشار التقرير: ومن اللافت أن الإمارات أيضًا رددت تصريحات مشابهة، حيث قال وزير الدولة للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي، إن الدولة في مرحلة مبكرة من المناقشات مع الهند لبدء التجارة غير النفطية بالروبية.

واستطرد: أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الأموال في خزانة المملكة، الأمر الذي يقودها لمزيد من حزم الاستثمارات وعمليات الاستحواذ.

الرسالة الأوضح

واختتم التقرير قائلًا: كانت الرسالة الأوضح من السعودية للعالم في دافوس، أنها لن تظهر أي علامات على التراجع في عام 2023.

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