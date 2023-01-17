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كتبتها قبل الاختفاء

رسالة متداولة من مفقودة خميس مشيط

2023-01-17 الساعة 2:29
رسالة متداولة من مفقودة خميس مشيط
المواطن - فريق التحرير

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، آخر رسالة كتبتها مفقودة خميس مشيط قبل اختفائها لقرابة شهرين حتى الآن.

الرسالة الأخيرة

وقالت مفقودة خميس مشيط في رسالتها الأخيرة قبل غيابها “في كل يوم أسأل نفسي من سيبقى معي حتى النهاية، شعور مؤلم أن تنام كل ليلة وفي عينيك حزن لا يراه أحد، وفي صدرك كلام لا يسمعه أحد”.

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وأضافت “لا تتعجب إن رأيتني مرة أضحك ومرة أبكي، فأنا كالوردة مرة أزين دنيا ومرة أزين قبرًا”.

ودعا مغردو “تويتر”، الله أن تعود مفقودة خميس مشيط بالسلامة إلى أسرتها، فقالت إحدى المغردات “الله يردها لأهلها سالمة”، وأضاف آخر “استودعناها الله الذي لا تضيع ودائعه.. يا رب احفظها وترجع بالسلامة إن شاء الله”.

مشاكل نفسية

وكانت أم الفتاة المتغيبة قالت في وقت سابق إن ابنتها البالغة من العمر 13 عامًا كانت تعاني من مشاكل نفسية وإصابة في إحدى عينيها.

وأوضحت الوالدة في حديثها لـ “العربية” أنها لم تلجأ للإعلام إلا بعدما ضاقت بها السبل، واستنفدت محاولات البحث عنها، ولفتت إلى الجهود الحثيثة التي بذلها رجال الأمن بمساعدة المسؤولين في العثور عليها، ولكن دون جدوى.

يوم الاختفاء

وروت والدة المفقودة، تفاصيل يوم اختفائها، مشيرة إلى أن الطفلة ذهبت لإجراء اختبارها في المدرسة، وعند خروج الطالبات تواجدت الأم لاستلامها وفوجئت بأنها غير موجودة، وتم البحث عنها في كل مكان، ولكن دون جدوى.

وأوضحت أن ابنتها خلال الأيام الأخيرة كانت تعاني من حالة ضيق واكتئاب بسبب عدم قدرتها على الانضباط في الدوام، كما هو الحال مع قريناتها، وكان سبب تحويلها للدراسة المنزلية هو أن عمرها العقلي لا يوازي عمرها الزمني، فعمرها الزمني 13 عامًا والعمر العقلي 7 سنوات، مضيفة أن لدى ابنتها مشكلة في التخاطب.

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