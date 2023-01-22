رعاية تستحوذ على كامل حصص رأسمال “جوار” بـ 65 مليون ريال

وقعت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية” مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة العلاج الذكي للاستثمار للاستحواذ على كامل حصص رأسمال شركة جوار للخدمات الطبية بقيمة 65 مليون ريال، خاضع لتعديلات متعارف عليها حسب آليات حسابات الإتمام بموجب الاتفاقية.

وأشارت الشركة، إلى أنه سيتم دفع ثمن الصفقة من خلال مصادر رعاية الداخلية وتمويلات مصرفية.

سوق الأسهم

وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، مرتفعًا 17.97 نقطة ليقفل عند مستوى 10682.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 101 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 284 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات بن داود، والكثيري، والتطويرية الغذائية، وجاكو، والدواء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات كيان السعودية، والآمار، وشمس، والإنماء طوكيو م، وإسمنت القصيم الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.90% و 3.37% .