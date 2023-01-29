رفع الرسوم في أي قطاع ينعكس على العقارات

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أوضح العضو المنتدب في شركة آل سعيدان للعقارات د. بدر إبراهيم، علاقة شركات التطوير العقاري بظاهرة ارتفاع أسعار العقارات.
فيديو | هل شركات التطوير العقاري مسؤولة عن ارتفاع أسعار العقار؟.. العضو المنتدب في شركة آل سعيدان للعقارات د. بدر إبراهيم يجيب#أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/tjlpOt1aXLقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 29, 2023
وقال الدكتور بدر خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إن مسألة ارتفاع أسعار العقار معقدة ومربوطة بأكثر من 100 قطاع.
ولفت العضو المنتدب في شركة آل سعيدان إلى أن القطاعات المتعددة تؤثر على تكلفة التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن رفع الرسوم في أي قطاع ينعكس بشكل أساسي على العقارات وكذلك التضخم الاقتصادي.