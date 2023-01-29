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أسعار العقار مرتبطة بأكثر من 100 قطاع

رفع الرسوم في أي قطاع ينعكس على العقارات

2023-01-29 الساعة 8:33
رفع الرسوم في أي قطاع ينعكس على العقارات
المواطن - فريق التحرير

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أوضح العضو المنتدب في شركة آل سعيدان للعقارات د. بدر إبراهيم، علاقة شركات التطوير العقاري بظاهرة ارتفاع أسعار العقارات.

مسألة معقدة

وقال الدكتور بدر خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: إن مسألة ارتفاع أسعار العقار معقدة ومربوطة بأكثر من 100 قطاع.

ولفت العضو المنتدب في شركة آل سعيدان إلى أن القطاعات المتعددة تؤثر على تكلفة التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن رفع الرسوم في أي قطاع ينعكس بشكل أساسي على العقارات وكذلك التضخم الاقتصادي.

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