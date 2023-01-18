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ينتهي عقده مع باريس هذا الموسم

رومانو يحبط الهلاليين: ميسي لم يتلق أي عروض من الأزرق

2023-01-18 الساعة 3:58
رومانو يحبط الهلاليين: ميسي لم يتلق أي عروض من الأزرق
المواطن - فريق التحرير

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أحبط الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، الجماهير الهلالية بشأن إمكانية انتقال نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الأزرق خلال الفترة المقبلة.

ميسي يقترب من تجديد عقده

وينتهي تعاقد ليونيل صاحب الـ35 عامًا، مع باريس سان جيرمان في صيف 2023، وتحاول الإدارة التجديد معه لموسم رياضي آخر، وارتبط اسمه بأكثر من ناد، بجانب أنباء عن رغبة برشلونة في عودته.

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ميسي
ليونيل – المصدر @ChampionsLeague

وأكد فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، أن ميسي لم يتلق أي عرض من الهلال، رغم ارتباط اسمه بالأزرق خلال الأيام الماضية، نافيًا حدوث أي محادثات أو مفاوضات.

ولفت خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، إلى أن الخطوة التالية للنجم الأرجنتيني هي عقد اجتماع مع مسؤولي النادي الفرنسي، من أجل تمديد العقد رسميًا، واختتم تغريدته قائلًا: “ميسي سيبقى في باريس سان جيرمان”.

ميسي
ليونيل – المصدر psg

أنباء عن مفاوضات مع الهلال

وأشارت صحف عالمية مؤخرًا إلى أن الإدارة الهلالية تطمح في التعاقد مع ليونيل ميسي في أسرع وقت ممكن، ووصفته بأنه الأمنية الأكبر للنادي، خاصة بعد نجاح غريمه النصر في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما أوضحت بعض التقارير أن والد ليونيل ووكيل أعماله خورخي وصل إلى الرياض، من أجل إجراء محادثات مع الهلال بشأن احتمالية توقيعه للأزرق.

Lionel messi - ليونيل ميسي - الدوري الفرنسي - باريس سان جيرمان ومارسيليا
ليونيل

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