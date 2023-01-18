رومانو يحبط الهلاليين: ميسي لم يتلق أي عروض من الأزرق

أحبط الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، الجماهير الهلالية بشأن إمكانية انتقال نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف الأزرق خلال الفترة المقبلة.

ميسي يقترب من تجديد عقده

وينتهي تعاقد ليونيل صاحب الـ35 عامًا، مع باريس سان جيرمان في صيف 2023، وتحاول الإدارة التجديد معه لموسم رياضي آخر، وارتبط اسمه بأكثر من ناد، بجانب أنباء عن رغبة برشلونة في عودته.

وأكد فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء، أن ميسي لم يتلق أي عرض من الهلال، رغم ارتباط اسمه بالأزرق خلال الأيام الماضية، نافيًا حدوث أي محادثات أو مفاوضات.

ولفت خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، إلى أن الخطوة التالية للنجم الأرجنتيني هي عقد اجتماع مع مسؤولي النادي الفرنسي، من أجل تمديد العقد رسميًا، واختتم تغريدته قائلًا: “ميسي سيبقى في باريس سان جيرمان”.

أنباء عن مفاوضات مع الهلال

وأشارت صحف عالمية مؤخرًا إلى أن الإدارة الهلالية تطمح في التعاقد مع ليونيل ميسي في أسرع وقت ممكن، ووصفته بأنه الأمنية الأكبر للنادي، خاصة بعد نجاح غريمه النصر في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما أوضحت بعض التقارير أن والد ليونيل ووكيل أعماله خورخي وصل إلى الرياض، من أجل إجراء محادثات مع الهلال بشأن احتمالية توقيعه للأزرق.