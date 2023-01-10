زوجة رئيس المكسيك تحرج جو بايدن

أحرجت زوجة الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجاء ذلك خلال ترحيبها به أثناء زيارته لبلدها.

وخلال لقاء جمع الرئيس المكسيكي وزوجته، بياتريس جوتيريز مولر، بالرئيس الأمريكي وزوجته جيل بايدن، قامت سيدة المكسيك الأولى بمصافحة بايدن وسؤاله عن صحته.

وبينما كان بصدد الإجابة أشاحت بوجهها بعيدًا عنه دون سماع الإجابة، لتتحدث مع سيدة أمريكا الأولى، وسط ذهول بايدن، الأمر الذي أثار سخرية بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

زيارة جو بايدن إلى المكسيك

ووصل الرئيس الأمريكي إلى المكسيك، أمس الاثنين، للقاء رئيسها ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، لمناقشة قضايا الهجرة وتهريب المخدرات والتغير المناخي والتجارة بين الدول الثلاث.

واستقبل بايدن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لدى وصوله إلى مطار فيليب أنجيليس الدولي، لحضور قمة قادة أمريكا الشمالية، في سانتا لوسيا.

محادثات دقيقة ومعقدة

وقال لوبيز أوبرادور، بينما جلس الزعيمان مع وفود رفيعة المستوى في اجتماع ثنائي، مساء الاثنين: عزيزي الرئيس بايدن، أنا متأكد من أنك رئيس إنساني، ورئيس ذو رؤية، والظروف الحالية لا يمكن أن تكون أفضل لبدء سياسة جديدة للتكامل الاجتماعي الاقتصادي في قارتنا.

وعقد جو بايدن ولوبيز أوبرادور أول اجتماع من سلسلة اجتماعات ستستمر يوم الثلاثاء وسيضم أيضًا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، كجزء من قمة إقليمية بين الزعماء الثلاثة.

وأشار البيت الأبيض إلى أن المحادثات كانت دقيقة ومعقدة.