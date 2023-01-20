Icon

سلسلة الإضرابات المتواصلة تهدد بريطانيا Icon رونالدو يحفز النصراويين بجائزة رجل المباراة Icon 89 ألف رخصة عقارية خلال 48 ساعة بعد سريان نظام الوساطة Icon الدفاع المدني: أخبروا ذويكم قبل التوجه للمناطق البرية Icon مسؤول بـ الاتحاد السعودي: لا نعلم شيئًا عن مفاوضات الهلال مع ميسي Icon لحظات مرعبة.. مسلح يقتحم متجر وول مارت بـ أمريكا ويفتح النار على المتسوقين Icon تركي آل الشيخ صانع قمة فوق الخيال Icon 5 منتجات يشملها الدعم السكني Icon الأرصاد تنبه أهالي جازان من أمطار رعدية Icon لقطات من تتويج باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد أزمة الدبابات بين ألمانيا وأمريكا 

زيلينسكي يطالب بصواريخ وأنظمة مدفعية طويلة المدى

2023-01-20 الساعة 2:29
زيلينسكي يطالب بصواريخ وأنظمة مدفعية طويلة المدى
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حلفاء كييف الغربيين إلى تعزيز دفعات الأسلحة الموجهة إليها بشكل كبير لمواجهة الجيش الروسي، بما في ذلك الصواريخ وأنظمة مدفعية طويلة المدى.

وقررت السويد تزويد أوكرانيا بمدافع آرتشر طويلة المدى المتنقلة والحديثة التي تطالب بها منذ أشهر عدة، فيما أعلن وزير الدفاع البريطاني أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا 600 صاروخ إضافي من طراز بريمستون.

قد يهمّك أيضاً
Img

لحظة اعتقال زعيم المافيا في إيطاليا بعد فرار 30 عامًا

Img

السعادة المفقودة.. ابدأ المشي بمعدل نصف ساعة يوميًا ولاحظ الفرق

وقال وزيرا الدفاع والخارجية الأوكرانيان، أوليسكي ريزنيكوف ودميترو كوليبا في بيان مشترك: نوجه نداء إلى كل الدول الشريكة التي سبق وقدمت مساعدة عسكرية أو تدرس هذه الإمكانية ندعوها فيه إلى تعزيز مساهمتها بشكل كبير.

زيلينسكي يطالب بصواريخ وأنظمة مدفعية طويلة المدى (2)

انتقادات موجهة لتردد ألمانيا

وفي المقابل، انتقد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تردد ألمانيا في تزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة من صنعها، وقال على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا: هناك أوقات يجب ألا نتردد فيها أو نقارن، كأن يقول أحدهم سأعطي دبابات إذا فعل ذلك طرف آخر.

جدال بين برلين وواشنطن

ويشير زيلينسكي إلى تقارير إعلامية تفيد بأنّ برلين لن تمنح أوكرانيا دبابات ثقيلة إلا في حال أرسلت أمريكا دبابات أبرامز، غير أن واشنطن ليست مستعدة لتزويد أوكرانيا بهذه الدبابات القتالية القوية.

وبرر مسؤولون في البنتاغون هذا الرفض بمسائل تتعلق بالصيانة والتدريب، من دون أن يستبعد تغيير الموقف الأمريكي في هذا الشأن في المستقبل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القوات الروسية تعلن السيطرة على مدينة سوليدار
العالم

القوات الروسية تعلن السيطرة على مدينة سوليدار

العالم
غرامة كبرى تنتظر من ينشئ موقعًا إلكترونيًّا...
السعودية اليوم

غرامة كبرى تنتظر من ينشئ موقعًا إلكترونيًّا...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقنوات...
الرياضة

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس والقنوات...

الرياضة
توقعات بأمطار رعدية وتساقط الثلوج بدءًا من...
السعودية اليوم

توقعات بأمطار رعدية وتساقط الثلوج بدءًا من...

السعودية اليوم
إيراني يسقط عمامة رجل دين ويضع المشنقة...
العالم

إيراني يسقط عمامة رجل دين ويضع المشنقة...

العالم
لا إغلاق للطرق والأنفاق في جمعة المطر...
العالم

لا إغلاق للطرق والأنفاق في جمعة المطر...

العالم
وظائف شاغرة في شركة سيمينس
وظائف

وظائف شاغرة في شركة سيمينس

وظائف