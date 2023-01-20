زيلينسكي يطالب بصواريخ وأنظمة مدفعية طويلة المدى

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حلفاء كييف الغربيين إلى تعزيز دفعات الأسلحة الموجهة إليها بشكل كبير لمواجهة الجيش الروسي، بما في ذلك الصواريخ وأنظمة مدفعية طويلة المدى.

وقررت السويد تزويد أوكرانيا بمدافع آرتشر طويلة المدى المتنقلة والحديثة التي تطالب بها منذ أشهر عدة، فيما أعلن وزير الدفاع البريطاني أن بلاده سترسل إلى أوكرانيا 600 صاروخ إضافي من طراز بريمستون.

وقال وزيرا الدفاع والخارجية الأوكرانيان، أوليسكي ريزنيكوف ودميترو كوليبا في بيان مشترك: نوجه نداء إلى كل الدول الشريكة التي سبق وقدمت مساعدة عسكرية أو تدرس هذه الإمكانية ندعوها فيه إلى تعزيز مساهمتها بشكل كبير.

انتقادات موجهة لتردد ألمانيا

وفي المقابل، انتقد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تردد ألمانيا في تزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة من صنعها، وقال على هامش منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا: هناك أوقات يجب ألا نتردد فيها أو نقارن، كأن يقول أحدهم سأعطي دبابات إذا فعل ذلك طرف آخر.

جدال بين برلين وواشنطن

ويشير زيلينسكي إلى تقارير إعلامية تفيد بأنّ برلين لن تمنح أوكرانيا دبابات ثقيلة إلا في حال أرسلت أمريكا دبابات أبرامز، غير أن واشنطن ليست مستعدة لتزويد أوكرانيا بهذه الدبابات القتالية القوية.

وبرر مسؤولون في البنتاغون هذا الرفض بمسائل تتعلق بالصيانة والتدريب، من دون أن يستبعد تغيير الموقف الأمريكي في هذا الشأن في المستقبل.