مهرجان البحر الأحمر يدعم فيلم جوني ديب القادم Jeanne Du Barry سبب ارتفاع أسعار التأمين في المملكة مقارنة بدول الخليج أهالي وزوار العاصمة المقدسة يستمتعون بأجواء الإجازة المطولة سلسلة أخطاء تجبر وزيرة الدفاع الألمانية على الاستقالة تقني تبوك يعلن مواعيد التسجيل للفصل الثالث مواطن في قبضة الأمن لحيازته 39 كجم من الحشيش وظائف بشركة أرامكو روان للحفر بعدة تخصصات المفتي يدشن برنامج الأمن الفكري بشعار دور الفتوى في أمن المجتمع مصادرة 3.3 مليون ريال والسجن 6 أعوام لوافدين بتهمة غسل الأموال توسعة طيران ناس ستجعل الرياض أفضل الوجهات السياحية
كشف مستشار التأمين والمخاطر سليمان بن معيوف، عن سبب غلو وارتفاع أسعار التأمين في المملكة مقارنة بدول الخليج.
#في_العلن | لماذا أسعار التأمين في المملكة أغلى من دول الخليج؟ @K_Alsuliman #قناة_السعودية pic.twitter.com/1oDANiH3liقد يهمّك أيضاً
— قناة السعودية (@saudiatv) January 16, 2023
وقال سليمان بن معيوف خلال لقائه في برنامج “في العلن” المذاع على قناة “السعودية”: “نحن بدأنا متأخرًا ولكن سبقناهم في عملية التنظيم والأنظمة والضوابط”.
وأوضح أن البنك المركزي الآن ألزم شركات التأمين بتحديد الأسعار كل ربع سنة، مقارنة بالسابق حيث كانت العملية عشوائية.
وأكد أنه بعد إنشاء التنظيم في عام 2005، كان لا بد من وضع معايير على أساس عملية التسعير، وبعد ذلك تم إشراك الخبير الاكتواري، وهذا يعني أنه لا يمكن أن تكون الأسعار في بداية السنة مثل نهايتها لأن الظروف متغيرة.
من جانب آخر، كشف مستشار التأمين والمخاطر، أن بعض شركات التأمين تعاني ماليًا ويواجهون أزمة، حيث أوضح أن هناك 5 شركات لا تعاني ومستقرة في السوق، لكن البقية يعانون.
#في_العلن | سليمان بن معيوف – مستشار تأمين ومخاطر: بعض شركات التأمين تعاني ماليًا. @K_Alsuliman #قناة_السعودية pic.twitter.com/4fU75cCOMb
— قناة السعودية (@saudiatv) January 16, 2023
وأرجع هذه المعاناة إلى عملية رأس المال، حيث إن هناك أكثر من شركة تأمين قامت بعملية رفع وخفض رأس المال، ما يعد اتجاهًا سلبيًا للشركات والقطاع.