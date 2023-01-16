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البنك المركزي ألزم بالتسعير كل ربع سنة

سبب ارتفاع أسعار التأمين في المملكة مقارنة بدول الخليج

2023-01-16 الساعة 3:09
سبب ارتفاع أسعار التأمين في المملكة مقارنة بدول الخليج
المواطن - فريق التحرير

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كشف مستشار التأمين والمخاطر سليمان بن معيوف، عن سبب غلو وارتفاع أسعار التأمين في المملكة مقارنة بدول الخليج.

المملكة سباقة

وقال سليمان بن معيوف خلال لقائه في برنامج “في العلن” المذاع على قناة “السعودية”: “نحن بدأنا متأخرًا ولكن سبقناهم في عملية التنظيم والأنظمة والضوابط”.

وأوضح أن البنك المركزي الآن ألزم شركات التأمين بتحديد الأسعار كل ربع سنة، مقارنة بالسابق حيث كانت العملية عشوائية.

عملية التسعير

وأكد أنه بعد إنشاء التنظيم في عام 2005، كان لا بد من وضع معايير على أساس عملية التسعير، وبعد ذلك تم إشراك الخبير الاكتواري، وهذا يعني أنه لا يمكن أن تكون الأسعار في بداية السنة مثل نهايتها لأن الظروف متغيرة.

من جانب آخر، كشف مستشار التأمين والمخاطر، أن بعض شركات التأمين تعاني ماليًا ويواجهون أزمة، حيث أوضح أن هناك 5 شركات لا تعاني ومستقرة في السوق، لكن البقية يعانون.

وأرجع هذه المعاناة إلى عملية رأس المال، حيث إن هناك أكثر من شركة تأمين قامت بعملية رفع وخفض رأس المال، ما يعد اتجاهًا سلبيًا للشركات والقطاع.

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