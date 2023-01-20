سبب وفاة عزيز كوميديان السوشيال ميديا

كشف صديق مشهور سناب الشاب الشهير بـ عزيز، تفاصيل وفاته والساعات الأخيرة قبل رحيله.

سبب الوفاة

ووثق مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لصديق عزيز وهو يؤكد خبر الوفاة بأن الراحل توفي بعد معاناته من مرض عدم النمو الجسدي.

كما وثق صديق الراحل خلال مقطع الفيديو جثمان الراحل، وهو يبكي على رحيله.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء، داعين الله تعالى أن يرحم الفقيد ويرزق ذويه الصبر والسلوان.

بدوره علق أحد المواطنين عبر تغريدة على موقع تويتر، نصيحة قدّم الشيء الذي يرضي الله جل جلاله واستخدم شهرتك في الخير والدين فهذه الدنيا دار الفناء، فالمرء بموته ينتقل للآخرة دار البقاء، فالعاقل من يعلق قلبه بدار حياةٍ لا فناء فيها لا بدار موت لا بقاء فيها، فاعمل للباقي ولا تنشغل بالفاني.

من جانبه، أضاف عبدالله الحميضي: حسبنا الله على من استغل ضعفه، سمات الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة، حيث شملت مؤمنًا وكافرًا، وطائعًا وعاصيًا، إذ كنا بحاجة لرحمة ورعاية فإن من زل ووقع بمعصية بحاجة أن يترك أبواب الشيطان.

بدوره تابع آخر: أشوف تعليقات سلبيه وأجد وأحس ما يجوز للميت إلا الرحمة والشخص مو بصغير وعنده أهل وأكيد كان من باب الدخل له ولعائلته وبنفس الوقت لصاحب السناب نفسه ولكن الموت قضاء وقدر ولا ينفع الشماته على مصائب القوم وعدم ذكرهم إلا بالشيء الطيب.

وتوفي، يوم الخميس، الفنان الكوميدي السوري عزيز الذي اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأداء المقاطع المضحكة والإعلانات، عن عمر ناهز 27 عاماً.