سجين أمريكي يهرب من الشرطة وهو مكبل اليدين

وثق مقطع فيديو، لحظة هروب سجين أمريكي، في منطقة تايلر بولاية تكساس، حيث كان يرتدي الزي البرتقالي الخاص بالسجن ويجري في الشارع.

تفاصيل الهرب

وأظهر مقطع الفيديو، السجين وهو مكبل بالقيود لكنه كان يجري في الشارع من أجل الهرب لكن سرعان ما قُبِض عليه.

وذكر موقع “إيه بي سي 13″، أن السجين تيموثي تشابيل عاد إلى الحجز بعد هروبه من شاحنة نقل لسجن آخر، حيث اقتحم عدة منازل مجاورة من أجل استكمال خطته.

وقال لاري سميث، مأمور مقاطعة سميث: “عندما توقف النائب عند الإشارة الحمراء، كسر السجين الجزء الأمني من نافذة الشاحنة وقفز منها وركض”.

تهم جديدة

وأشار استيبان رودريجيز الذي كان مع طاقم عمل قريب عندما رأى السجين يركض “كنا نعمل فقط ونستعد لتناول طعام الغداء. رأينا السجين يخرج لنحتشد عليه كلنا”.

وقبل الهروب، وجهت إليه تهمة الأذى الإجرامي بسبب سند قيمته 50 ألف دولار، لكن الآن يواجه تهمًا جديدة من بينها الفرار والسطو.