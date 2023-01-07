Icon

سجين أمريكي يهرب من الشرطة وهو مكبل اليدين Icon الهلال يواجه أزمة قبل مونديال الأندية Icon كايلي جينر وترافيس سكوت يعلنان انفصالهما Icon أنشيلوتي: فياريال كان أفضل من الريال Icon وزارة الحج: التسجيل متاح لحجاج الداخل حتى السابع من ذي الحجة أو اكتمال العدد Icon على ذمة ديلي ميل: صندوق الاستثمارات العامة قد يشتري WWE Icon جلوبال تايمز: الصين بحاجة لرؤية السعودية لأجل مبادرة الحزام والطريق  Icon أمطار الباحة تزين حديقة سد الجنابين Icon نتائج الجولة الأولى ببطولة خليجي 25 Icon الهلال يفقد إيغالو لمدة 14 يومًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
غرائب
اقتحم عدة منازل من أجل استكمال خطته

سجين أمريكي يهرب من الشرطة وهو مكبل اليدين

2023-01-07 الساعة 11:15
سجين أمريكي يهرب من الشرطة وهو مكبل اليدين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو، لحظة هروب سجين أمريكي، في منطقة تايلر بولاية تكساس، حيث كان يرتدي الزي البرتقالي الخاص بالسجن ويجري في الشارع.

قد يهمّك أيضاً
Img

شاب مصري يبكي بطريقة هستيرية بسبب كلبته

Img

وادي حنيفة يشق محطة سد شعيب الحيسية

تفاصيل الهرب

وأظهر مقطع الفيديو، السجين وهو مكبل بالقيود لكنه كان يجري في الشارع من أجل الهرب لكن سرعان ما قُبِض عليه.

وذكر موقع “إيه بي سي 13″، أن السجين تيموثي تشابيل عاد إلى الحجز بعد هروبه من شاحنة نقل لسجن آخر، حيث اقتحم عدة منازل مجاورة من أجل استكمال خطته.

وقال لاري سميث، مأمور مقاطعة سميث: “عندما توقف النائب عند الإشارة الحمراء، كسر السجين الجزء الأمني من نافذة الشاحنة وقفز منها وركض”.

تهم جديدة

وأشار استيبان رودريجيز الذي كان مع طاقم عمل قريب عندما رأى السجين يركض “كنا نعمل فقط ونستعد لتناول طعام الغداء. رأينا السجين يخرج لنحتشد عليه كلنا”.

وقبل الهروب، وجهت إليه تهمة الأذى الإجرامي بسبب سند قيمته 50 ألف دولار، لكن الآن يواجه تهمًا جديدة من بينها الفرار والسطو.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

دلافين وبجع بين أغرب مقتنيات الملكة إليزابيث
غرائب

دلافين وبجع بين أغرب مقتنيات الملكة إليزابيث

غرائب
واتساب يقتبس ميزة جديدة من سناب شات
تكنولوجيا

واتساب يقتبس ميزة جديدة من سناب شات

تكنولوجيا
أمير تبوك يرعى انطلاق النسخة الرابعة من...
السعودية اليوم

أمير تبوك يرعى انطلاق النسخة الرابعة من...

السعودية اليوم
16 وظيفة شاغرة في شركة رعاية الطبية
وظائف

16 وظيفة شاغرة في شركة رعاية الطبية

وظائف
رفع درجة التنبيه لـ تحذير بالمدنية المنورة...
السعودية اليوم

رفع درجة التنبيه لـ تحذير بالمدنية المنورة...

السعودية اليوم
الزكاة تحدد معايير تطبيق الفوترة الإلكترونية في...
السعودية اليوم

الزكاة تحدد معايير تطبيق الفوترة الإلكترونية في...

السعودية اليوم
فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى...
آخر الاخبار

فيفا: هل ثنائية رونالدو وأبو بكر الأقوى...

آخر الاخبار
مفاجأة كبيرة تنتظر أسود الأطلس بتصنيف الفيفا
حصاد اليوم

مفاجأة كبيرة تنتظر أسود الأطلس بتصنيف الفيفا

حصاد اليوم