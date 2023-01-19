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استقر بالقرب من أحد محركاتها

سرب نحل يلغي رحلة جوية بالبرازيل

2023-01-19 الساعة 11:59
سرب نحل يلغي رحلة جوية بالبرازيل
المواطن - فريق التحرير

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تسبب سرب نحل ضخم، هاجم طائرة ركاب واستقر بالقرب من أحد محركاتها، في إلغاء رحلة جوية قبل دقائق من انطلاقها من مدينة ريو دي جانيرو إلى وجهتها في مدينة ساو باولو بالبرازيل.

سرب نحل

ووفقًا للقطات مصورة تداولتها وسائل إعلام، وقفت طائرة خطوط لاتام الجوية الأمريكية اللاتينية، في مدرج مطار ريو دي جانيرو، حيث كانت تستعد للإقلاع في تمام الساعة 10:30 صباحًا، بينما هاجم عدد كبير من النحل سطحها الخارجي، واستقر في مجموعات على جناحها الأيسر بالقرب من أحد محركاتها.

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وعلقت إدارة السلامة في المطار الرحلة لعدة ساعات، وذلك في محاولة لتحريك النحل بعيدًا عن الطائرة.

إلغاء الرحلة

ولكنها في النهاية، قررت إلغاء الرحلة بعد الساعة الواحدة ظهرا، بعدما وجدت سرب النحل لم يتحرك طوال هذه الساعات من على جناح الطائرة.

وأفادت إدارة السلامة في المطار: من الواضح أن سرب النحل استقر على جناح الطائرة لذلك تم إلغاء الرحلة، مبينة أنه بعد إلغاء الرحلة نقلت الطائرة إلى مركز الصيانة في المطار.

وقالت الخطوط الجوية “لاتام” في بيان صحفي، تعقيبًا على الحادثة: إنه تم إلغاء الرحلة لأسباب تتعلق بالسلامة، حيث وضعت جميع الركاب المتضررين في رحلات بديلة.

وبحسب خبراء في الحياة البرية، فإنه عادة ما يتجمع النحل في شكل أسراب، عندما تغادر الملكة الخلية إلى منزل جديد، حيث تستقر مع بقية المجموعة من حولها أثناء انتظارها للموقع الجديد.

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