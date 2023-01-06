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بعد البيانات الأمريكية حول سوق العمل

سعر الدولار قرب أعلى مستوى في شهر

2023-01-06 الساعة 11:30
سعر الدولار قرب أعلى مستوى في شهر
المواطن - فريق التحرير

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استقر سعر الدولار في التعاملات الدولية قرب أعلى مستوى وصل إليه خلال شهر، بعد بيانات اقتصادية أمريكية حول سوق العمل شحيح العمالة ما قد يبقي الفيدرالي الأمريكي على مسار الرفع الحاد لأسعار الفائدة.

بيانات سوق العمل

وأظهرت البيانات الخميس انخفاض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى في 3 أشهر الأسبوع الماضي بينما انخفض تسريح العمال 43% في ديسمبر كانون الأول.

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كما كشف تقرير منفصل أن التوظيف في القطاع الخاص زاد بمقدار 235 ألف وظيفة الشهر الماضي، بفارق كبير عن التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع قدره 150 ألفًا بحسب CNBC عربية.

سعر الدولار في التعاملات الفورية

ومقابل سلة من العملات، قفز مؤشر الدولار 0.9% إلى أعلى مستوى في شهر تقريبًا عند 105.27 خلال الليل. كما يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1.5%، وهي الأكبر منذ سبتمبر أيلول.

وأدى ارتفاع الدولار لهبوط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1873 دولار خلال الليل. وسجل في أحدث تعاملات ارتفاعًا 0.12% إلى 1.1922 دولار.

وبالمثل، انخفض اليورو 0.8% إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 1.0515 دولار في الجلسة السابقة، وكان مستقرًا في أحدث تداول عند 1.0519 دولار.

ومقابل الين الياباني، ارتفع الدولار 0.6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 134.045 ين، وسجل في أحدث تعاملات 133.44 ين.

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