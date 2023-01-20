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سعود الطبية: الشوكولاتة الداكنة سعرات أقل وفوائد أعلى

2023-01-20 الساعة 1:58
سعود الطبية: الشوكولاتة الداكنة سعرات أقل وفوائد أعلى
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية طرق اختيار الشوكولاتة بطريقة صحية، موضحة الفروق بين الشوكولاتة الداكنة والشكولاتة بالحليب، وما تحويته كل منها من سعرات حرارية.

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الشوكولاتة الداكنة والشكولاتة بالحليب

وقالت مدينة الملك سعود خلال إنفوجراف توضيحي على موقع تويتر، اليوم الجمعة، الشوكولاتة الداكنة تحتوي على 70% من الكاكاو، و600 سعرة حرارية، و24 كجم سكر، مشيرة إلى أنها تحتوي على سعرات أقل وفوائد أعلى.

وتابعت: أما الشوكولاتة بالحليب فتحتوي على 25% من الكاكاو، و1200 سعره حرارية، 48 كجم سكر، مشيرة إلى أنها تحتوي على سعرات أعلى وفائدة أقل.

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