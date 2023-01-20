سعود الطبية: الشوكولاتة الداكنة سعرات أقل وفوائد أعلى

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أوضحت مدينة الملك سعود الطبية طرق اختيار الشوكولاتة بطريقة صحية، موضحة الفروق بين الشوكولاتة الداكنة والشكولاتة بالحليب، وما تحويته كل منها من سعرات حرارية.
وقالت مدينة الملك سعود خلال إنفوجراف توضيحي على موقع تويتر، اليوم الجمعة، الشوكولاتة الداكنة تحتوي على 70% من الكاكاو، و600 سعرة حرارية، و24 كجم سكر، مشيرة إلى أنها تحتوي على سعرات أقل وفوائد أعلى.
وتابعت: أما الشوكولاتة بالحليب فتحتوي على 25% من الكاكاو، و1200 سعره حرارية، 48 كجم سكر، مشيرة إلى أنها تحتوي على سعرات أعلى وفائدة أقل.