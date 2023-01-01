سفير اليابان يرتدي الزي السعودي ويهنئ قيادة وشعب المملكة بالعام الجديد

قدّم سفير اليابان لدى السعودية، فوميو إيواي، التهنئة لقيادة المملكة والشعب السعودي، بمناسبة بداية العام الجديد 2023.

تهنئة المملكة قيادة وشعباً

وظهر السفير الياباني في مقطع فيديو؛ نشره عبر حسابه في “تويتر”، مرتدياً الزي السعودي “البشت والشماغ”، ويتحدث باللغة العربية عن العلاقات التاريخية والمتينة التي تجمع بين المملكة واليابان في مختلف المجالات.

وعبر سفير اليابان، عن خالص التهاني للمملكة حكومة وشعباً بالعام الجديد، متمنياً أن يكون العام الجديد مليئاً بكل خير وبركة وصحة وعافية للجميع.