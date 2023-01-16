سقوط أكبر زعيم للمافيا بإيطاليا بعد 30 عاماً من التخفي

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اعتقلت الشرطة الإيطالية أكبر زعيم للمافيا ماتيو ميسينا دينارو يوم الاثنين، المطلوب من السلطات الإيطالية منذ ثلاثة عقود.
وتم القبض على ميسينا دينارو في مستشفى خاص في باليرمو بجزيرة صقلية، حيث كان يتلقى العلاج من مرض لم يتم الكشف عن طبيعته.
وأفاد التلفزيون الإيطالي أن الشرطة نقلته إلى مكان سري فور اعتقاله.
وكان ميسينا دينارو من بين ثلاثة من زعماء المافيا رفيعي المستوى الهاربين ممن تجنبوا إلقاء القبض عليهم منذ عقود.
وتواجه ميسينا دينارو الذي حوكم غيابيا وأدين بالعشرات من جرائم القتل، عدة أحكام بالسجن مدى الحياة.
ويُعد ماتيو ميسينا دينارو (60 عاماً)، خليفة للقائدين التاريخيين الرئيسيين لمافيا صقلية “كوزانوسترا”، توتو رينا وبرناردو بروفنزانو، اللذين توفيا في السجن عامي 2016 و2017.
ووصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التوقيف بأنه “نصر كبير للدولة يظهر عدم استسلامها أمام المافيا”، فيما رأى نائبها ماتيو سالفيني أن التوقيف يبعث رسالة مفادها أنه “عاجلاً أم آجلاً، حتى أكبر المجرمين المتوارين لن يفلتوا من التوقيف”.
وقدم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وهو شقيق بيرسانتي الذي قتلته المافيا في يناير 1980 حين كان رئيساً لمنطقة صقلية، “التهاني” لقوات الأمن على توقيفهم دينارو.