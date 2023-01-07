سلطان الطرب يبكي في عزاء نجله وديع جورج وسوف

خيّم الحزن على عائلة سلطان الطرب جورج وسوف مع بداية العام الجديد، عقب وفاة نجله الأكبر وديع جورج وسوف.

وظهر الفنان السوري جورج وسوف لأول مرة، اليوم السبت، وذلك خلال استقبال المعزين، في وفاة نجله بكنيسة مار نقولا في الأشرفية بلبنان، حيث بدا حزينًا متعبًا بشدة، باكيًا على رحيل “دمعة عينه” حسبما وصفه قبل ذلك.

وامتلأت الكنيسة بشخصيات فنية وإعلامية وسياسية، والتي حرصت على مواساة جورج وسوف وتعزيته، وكان أبرزهم نجوى كرم، زياد برجي، هيفاء وهبي، وماجدة الرومي.

جراحة تكميم المعدة

وفجع سلطان الطرب بوفاة ابنه وديع جورج وسوف، إثر تداعيات جراحة تكميم المعدة، التي تسببت في وفاته، وفقًا لما نقلته “العربية”.

وجاء خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان العائلة نقل وديع إلى أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بحالة حرجة، إثر عملية تكميم المعدة التي كان قد خضع لها منذ أكثر من أسبوع.

وعلى الرغم من إعلان نجاح العملية حينها فإن وديع تعرّض لنزيف داخلي أودى بحياته.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان جورج وسوف على “فيسبوك”، موعد الوداع الأخير لابنه وديع، حيث ستكون جنازته غدًا الأحد في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذوكس مار نقولا، الأشرفية.

دمعة العين

وقد انتفضت وسائل التواصل الاجتماعي حزنًا بعد إعلان الوفاة، ورثى عدد كبير من المشاهير الراحل.

وأعاد رواد مواقع التواصل تداول مقطع فيديو للمطرب جورج وسوف يتحدث عن ابنه الراحل وديع قبل وفاته بفترة طويلة، حيث قال سلطان الطرب في اللقاء: هيدا دمعة عيني، هيدا حبيب القلب من جوة.. هيدا الحنين تبعي، هيدا الغالي وديع.. أنا أبو وديع.