سيلفي جنازة بيليه يثير انتقادات وغضبًا

أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، جياني إنفانتينو عن استيائه من الانتقادات التي انهالت عليه بسبب ما وُصف بعدم احترامه للمناسبة بعد التقاطه صورة سيلفي في جنازة بيليه الاثنين الماضي.

أول رد

وكتب إنفانتينو عبر إنستغرام، في أول رد له: أشعر بالصدمة لسماع أن البعض ينتقدني على ما يبدو لالتقاط صورة سيلفي وصور خلال المراسم.

وأضاف: لدي الكثير من الاحترام والإعجاب لبيليه وللمراسم ولم أكن لأجرؤ على فعل أي شيء يمكن أن يكون غير محترم.

وتابع إنفانتينو: لقد تشرفت وتأثرت أن زملائي وأفراد عائلة بيليه العظيم طلبوا مني التقاط صورة معهم.

فريق بيليه

وأوضح: طلب مني فريق بيليه أن ألتقط صورة ذاتية لنا جميعًا لكنهم لم يعرفوا كيف. حتى أكون مفيدًا، أخذت هاتف أحدهم والتقطت صورة لنا جميعًا.

وإلى جانب إنفانتينو، الذي كان يحمل الهاتف المحمول لالتقاط الصورة، وقف ثلاثة أشخاص تحت الخيمة البيضاء الكبيرة التي تستضيف نعش بيليه ومن بينهم مانويل ماريا أحد أصدقاء بيليه المقربين.