شاكيرا تفتح النار على بيكيه بأغنية ساخرة

حطمت أغنية جديدة للمغنية الكولومبية شاكيرا، الأرقام القياسية في موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكان لافتًا أن الأغنية تسخر من نجم كرة القدم الإسباني جيرار بيكيه، الذي انفصلت عنه العام الماضي.

أغنية فظة

ووصفت صحيفة “الجارديان” البريطانية الأغنية بـ”الفظة”.

وحصدت الأغنية، خلال 24 ساعة، 66 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب” وذلك على حتى مساء الجمعة.

وبهذا الرقم، أصبحت الأغنية اللاتينية الجديدة الأكثر مشاهدة في تاريخ الموقع.

وكانت شاكيرا وبيكيه انفصلا، العام الماضي، بعد ارتباط دام نحو 12 عامًا، وأنجبا طفلين، ولا يزال الاثنان يخوضان نزاعًا قضائيًّا، وذلك بعدما اكتشفت المغنية ما قالت إنها خيانة من جانب بيكيه.

وبعد الانفصال، دخل بيكيه (35 عامًا) الذي كان يلعب في صفوف برشلونة، في علاقة مع فتاة تبلغ من العمر (23 عامًا)، تدعى كارلا شيا مارتي، كما ذكرت تقارير.

وتعاونت شاكيرا في الأغنية الجديدة مع المنتج والدي جي الأرجنتيني الشهير بزاراب.

وفي أحد مقاطع الأغنية تقول شاكيرا: “استبدلتَ سيارة فيراري بسيارة (رينو) توينغو. استبدلتَ ساعة الرولكس بساعة كاسيو”.

وغنت أيضًا: “لقد أصبحت خارج دوريك، وهذا يفسر لماذا أنت مع شخص على شاكلتك”.

“لقد ركبت طائرة أخرى ولن أعود إلى هنا، فأنا لا أريد مزيدًا من خيبات الأمل”.

“وعندما كنت أحتاجك، كنت تعطيني أسوأ ما فيك”.