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شاهد أحدث ظهور للفنان ‎محمد العيسى

2023-01-30 الساعة 11:16
شاهد أحدث ظهور للفنان ‎محمد العيسى
المواطن - الرياض

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أعلن الفنان محمد العيسى، في أحدث ظهور له بعد طول غياب، عن عودته من جديد للسينما من خلال فيلم “عياض في الرياض” بعد سنوات لم يظهر خلالها على الشاشة.

 

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عرض فيلم عياض بالرياض

وقال العيسى في تغريدة عبر “تويتر”: “بإذن الله راح يكون انطلاقة عروض فيلم عياض في الرياض في دور السينما وبنكون في انتظاركم”.

وأضاف الفنان محمد العيسى “شكراً لكل من سأل غمرتوني بحبكم”.

 

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