شاهد أحدث ظهور للفنان ‎محمد العيسى

مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ 33 مئوية وطريف والقريات الأدنى طريقة جديدة للاحتيال تستهدف المطورين العقاريين فاحذروها طريقة إعادة التسجيل بعد الحذف في حساب المواطن الموارد البشرية: دعم الإسكان التنموي لا يؤثر على الضمان الاجتماعي وظائف بـ الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مطالب بالتعجيل بإقرار الوثيقة الموحدة لحماية المرضى من تجاوزات الكادر الطبي التأمينات توضح مهلة تسجيل المشترك السعودي بعد العقد جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن 73 برنامج دراسات عليا لعام 1445هـ توقعات بأمطار متفاوتة خلال الـ 24 ساعة المقبلة أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة وغبار على 4 مناطق
أعلن الفنان محمد العيسى، في أحدث ظهور له بعد طول غياب، عن عودته من جديد للسينما من خلال فيلم “عياض في الرياض” بعد سنوات لم يظهر خلالها على الشاشة.
وقال العيسى في تغريدة عبر “تويتر”: “بإذن الله راح يكون انطلاقة عروض فيلم عياض في الرياض في دور السينما وبنكون في انتظاركم”.
وأضاف الفنان محمد العيسى “شكراً لكل من سأل غمرتوني بحبكم”.