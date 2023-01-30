شاهد أحدث ظهور للفنان ‎محمد العيسى

أعلن الفنان محمد العيسى، في أحدث ظهور له بعد طول غياب، عن عودته من جديد للسينما من خلال فيلم “عياض في الرياض” بعد سنوات لم يظهر خلالها على الشاشة.

عرض فيلم عياض بالرياض

وقال العيسى في تغريدة عبر “تويتر”: “بإذن الله راح يكون انطلاقة عروض فيلم عياض في الرياض في دور السينما وبنكون في انتظاركم”.

وأضاف الفنان محمد العيسى “شكراً لكل من سأل غمرتوني بحبكم”.