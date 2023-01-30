أول تعليق من حمدالله بعد تتويج الاتحاد بـ السوبر ثغرة داخل تويتر تسمح لموظفيه بالتغريد من أي حساب هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب إندونيسيا مشاعل العبيدان تعطلت سيارتها 10 ساعات في البر وتصرفها مفاجأة! التعادل السلبي يحسم مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد سقوط مسيرة على مجمع سكني شمالي كركوك بالعراق طوارئ في أستراليا بعد فقدان كبسولة مشعة من شاحنة ثنائية لـ نابولي ضد روما وميلان يسقط للمركز الخامس أبرز أسس تقييم العاملين بوزارة التعليم شرطة إسكتلندا توفر طعام رُضع وحفاضات ومصاصة لسجين قاتل
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قصة ساخرة لقاتل ومغتصب نساء إسكتلندي حكموا عليه بالمؤبد، وبعد 12 عامًا في السجن أخبرهم بأنه تحول لامرأة فحولوه لسجن النساء.
وبحسب وسائل الإعلام ومغردين إسكتلنديين، فقد أخبرهم مؤخرًا بأنه تحول لرضيع فوفروا له طعام رُضع وحفاضات ومصاصة.
ووفقًا لوسائل الإعلام، فإنهم عندما يُخرجونه من زنزانته يطلب منهم إمساك يده؛ لأنه رضيع وأصبحوا يطيعونه خوفًا من خرق قوانين حقوق الإنسان.