شرطة إسكتلندا توفر طعام رُضع وحفاضات ومصاصة لسجين قاتل

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قصة ساخرة لقاتل ومغتصب نساء إسكتلندي حكموا عليه بالمؤبد، وبعد 12 عامًا في السجن أخبرهم بأنه تحول لامرأة فحولوه لسجن النساء.

تحول لرضيع

وبحسب وسائل الإعلام ومغردين إسكتلنديين، فقد أخبرهم مؤخرًا بأنه تحول لرضيع فوفروا له طعام رُضع وحفاضات ومصاصة.

ووفقًا لوسائل الإعلام، فإنهم عندما يُخرجونه من زنزانته يطلب منهم إمساك يده؛ لأنه رضيع وأصبحوا يطيعونه خوفًا من خرق قوانين حقوق الإنسان.