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برنامج تكاملي طموح لتطوير الخريجين

شركة تكامل القابضة تعلن عن وظائف لحديث التخرج

2023-01-09 الساعة 9:47
شركة تكامل القابضة تعلن عن وظائف لحديث التخرج
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة تكامل القابضة (شركة حكومية) عن وظائف وبرنامج تكاملي طموح لتطوير الخريجين بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– برنامج تكاملي طموح على حديثي التخرج.

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تفاصيل البرنامج:

– يستقطب البرنامج الخريجين المتميزين، وتأهيلهم في برنامج تبلغ مدّته 12 شهرًا.

مسارات البرنامج:

– إدارة المشاريع.
– إدارة المنتجات.
– إدارة الاستشارات.
– إدارة تطوير الأعمال.
– إدارة تقنية المعلومات.
– إدارة الموارد البشرية.
– إدارة المشتريات.
– الإدارة القانونية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/07/04هـ الموافق 2023/01/26م.

طريقة التقديم:

-من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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