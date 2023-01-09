شركة تكامل القابضة تعلن عن وظائف لحديث التخرج

أعلنت شركة تكامل القابضة (شركة حكومية) عن وظائف وبرنامج تكاملي طموح لتطوير الخريجين بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج:

– برنامج تكاملي طموح على حديثي التخرج.

تفاصيل البرنامج:

– يستقطب البرنامج الخريجين المتميزين، وتأهيلهم في برنامج تبلغ مدّته 12 شهرًا.

مسارات البرنامج:

– إدارة المشاريع.

– إدارة المنتجات.

– إدارة الاستشارات.

– إدارة تطوير الأعمال.

– إدارة تقنية المعلومات.

– إدارة الموارد البشرية.

– إدارة المشتريات.

– الإدارة القانونية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/07/04هـ الموافق 2023/01/26م.

طريقة التقديم:

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