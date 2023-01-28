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في مختلف التخصصات

شركة علم تعلن تفاصيل برنامج التدريب التعاوني للرجال والنساء

2023-01-28 الساعة 12:39
شركة علم تعلن تفاصيل برنامج التدريب التعاوني للرجال والنساء
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة علم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التقديم في برنامج التدريب التعاوني (رجال / نساء) في (مختلف التخصصات) لعام 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

نبذة عن التدريب:

– تدريبك التعاوني خطوتك الأولى في سوق العمل وجزء أساسي من سيرتك المهنية. تسعد عِلم بتوفير فرص للتدريب التعاوني بمختلف التخصصات للجنسين.

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مكان التدريب:

– مدينة الرياض.

التخصصات:

– (نظم معلومات، تقنية معلومات، هندسة حاسب، علوم حاسب، هندسة برمجيات، هندسة صناعية، محاسبة، إدارة مالية، نظم معلومات إدارية، تسويق، موارد بشرية، قانون).

الشروط العامة:

1- سعودي / سعودية الجنسية.
2- معدل تراكمي لا يقل عن (2.5 من 4) أو (3.25 من 5) في التخصصات الموضحة أعلاه.

موعد بدء التدريب:

– يوم الأحد بتاريخ 1444/08/20هـ الموافق 2023/03/12م ولمدة (4) أشهر.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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