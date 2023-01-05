شكاوى من الإشارات غير الرقمية.. تضع قائدي السيارات تحت ضغط عصبي

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تسبب إشارات المرور “غير الرقمية” حالة من الارتباك لقائدي المركبات وتضع البعض تحت حالة من الضغط مما قد يؤدي لوقوع الحوادث لا قد الله.
فيديو | الإشارات "غير الرقمية" تضع قائدي السيارات تحت ضغط عصبي.. مما يعرضهم للوقوع في مصيدة مخالفات نظام "ساهر"#برنامج_اليوم pic.twitter.com/ftEpivAaJFقد يهمّك أيضاً
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 5, 2023
ورصدت قناة “الإخبارية”، في مقطع فيديو معاناة قائدي المركبات مع الإشارات غير الرقمية، حيث تضع قائدي السيارات تحت ضغط عصبي.. مما يعرضهم للوقوع في مصيدة مخالفات نظام “ساهر”.
وشكا عدد من قائدي المركبات أن إشارات المرور غير الرقمية تسبب لهم حالة ارتباك، وأخطاء ومخالفات، وحوادث، بسبب عدم دقتها وسرعة إغلاقها في بعض الأحيان أثناء مرور قائد المركبة.