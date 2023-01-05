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تعرضهم للوقوع في مصيدة مخالفات نظام ساهر

شكاوى من الإشارات غير الرقمية.. تضع قائدي السيارات تحت ضغط عصبي

2023-01-05 الساعة 1:00
شكاوى من الإشارات غير الرقمية.. تضع قائدي السيارات تحت ضغط عصبي
المواطن - فريق التحرير

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تسبب إشارات المرور “غير الرقمية” حالة من الارتباك لقائدي المركبات وتضع البعض تحت حالة من الضغط مما قد يؤدي لوقوع الحوادث لا قد الله.

معاناة قائدي المركبات

ورصدت قناة “الإخبارية”، في مقطع فيديو معاناة قائدي المركبات مع الإشارات غير الرقمية، حيث تضع قائدي السيارات تحت ضغط عصبي.. مما يعرضهم للوقوع في مصيدة مخالفات نظام “ساهر”.

حالة من الارتباك

وشكا عدد من قائدي المركبات أن إشارات المرور غير الرقمية تسبب لهم حالة ارتباك، وأخطاء ومخالفات، وحوادث، بسبب عدم دقتها وسرعة إغلاقها في بعض الأحيان أثناء مرور قائد المركبة.

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