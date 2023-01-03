شلل يضرب حركة النقل العام في تونس

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قالت فرانس برس: إن حركة النقل العام شهدت اضطرابات شديدة في تونس العاصمة؛ بسبب إضراب العاملين في شركة الترام والحافلات الرئيسية، بحسب فرانس برس.
وتظاهر العاملون في شركة تونس للنقل (ترانستو) صباحًا، بدعوة من اتحاد النقل، أمام مقر الحكومة في القصبة للتنديد بالتأخير في دفع رواتبهم وعدم صرف مكافأة نهاية العام لهم.
وتسبب هذا الاحتجاج إلى تعليق “غالبية خطوط” الترام والحافلات في تونس الكبرى وفق شركة تونس للنقل، كما تسبب في اختناقات مرورية كبيرة على طرق العاصمة وضواحيها.
وأعربت وزارة النقل في بيان عن أسفها لهذا “الإضراب الذي شل شبكة الحافلات وقطارات الترام والقطارات في ضواحي تونس الكبرى، ما عرقل حسن سير الخدمات العامة وأضر بمصالح المواطنين”.
وأفادت أن الرواتب صرفت في 29 ديسمبر وأن الأسباب الحقيقية لتوقف العمل (أمس) هي مطالب مالية مختلفة على شكل منحة سنوية تقدر بحوالي 16 مليون دينار (4,8 ملايين يورو) لفائدة 7073 عونًا.
ولفتت إلى أن هذه المنحة كانت على وشك السداد، مؤكدة أن ترانستو “بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، ستعمل على منع أي تعطيل” للخدمة إذا استمرت النقابات في حراكها الاحتجاجي.