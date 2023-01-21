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بسبب قضية المنشطات وهروب اللاعبين من الفحص

صالح الصقري يعتذر عن تصريحاته المسيئة : جل من لا يُخطئ

2023-01-21 الساعة 11:39
صالح الصقري يعتذر عن تصريحاته المسيئة : جل من لا يُخطئ
المواطن - محمد سمعه

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حرص صالح الصقري نجم نادي الاتحاد الأسبق، على توجيه رسالة اعتذار إلى إدارة النادي وجماهيره، بسبب تصريحاته الإعلامية التي أثارت الجدل مؤخرًا حول هروب بعض من لاعبي الاتحاد من الكشف على المنشطات وقت وجوده كلاعب في الفريق.

ونشر الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه في “تويتر” فيديو اعتذار الصقري الذي قال من خلاله: ” أعتذر للنادي ولزملائي اللاعبين وللجماهير، التصريح لم يكن موفقًا مني، وجل من لا يُخطئ، أتمنى قبولكم اعتذاري”.

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وكشفت تقارير إعلامية عن أول قرار من إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي ردًا على تصريحات صالح الصقري لاعب الفريق السابق.

تصريحات صالح الصقري 

وكان صالح الصقري قال في برنامج ” مع عزيز” على قناة SSC : “وقت وجودي في نادي الاتحاد كان 4 أفراد من لجنة المنشطات يأتون فجأة لك وأنت في التدريبات، ويختارون لاعبين من صفوف النادي عشوائيًا خلال التدريبات للكشف على المنشطات، واللاعب الذي كان مشكوكًا في أمره يدعي الإصابة ويهرب من الفحص”.

وذكر الناقد الرياضي فهد المحياوي عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة أنمار الحائلي بجانب عدد من اللاعبين السابقين سيبدؤون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصقري، بسبب تصريحاته بجانب رفض أي وساطة لحل هذا الأمر.

هجوم قوي

وكان محمد الدعيع حارس مرمى نادي الهلال ومنتخب السعودية الأسبق، هاجم صالح الصقري لاعب الاتحاد الأسبق، بعد حديث الأخير عن خسارة المنتخب السعودي من ألمانيا بنتيجة 8-0 في كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

وقال الصقري حول تصريحات الدعيع في برنامج ” مع عزيز” على قناة SSC : ” هذا كلام عجيب، كيف تكون إضاءة الملعب هي السبب هذا ملعب مُعد لنهائيات كأس العالم 2002 وكان وقتها متطورًا للغاية، هذا كلام عجيب صراحة”.

ورد الدعيع اليوم بتغريدة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” للأسف يا صالح أسأت لنفسك قبل أن تُسيء لزملائك ولجماهير الاتحاد وكلامك عن الطائي مردود عليك، من قبل الجمهور اللي وقف معك، أما حديثك عني فوجودك خارج التشكيلة في مباراة السعودية وألمانيا وجلوسك في المدرج، لا يعطيك الحق بالحكم علي”.

 

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