صحيفة تطالب بايدن بالاعتذار للأمريكيين

طالبت صحيفة بريطانية، الرئيس الأمريكي جو بايدن باعتذار فوري عن الوثائق السرية التي عُثر عليها بمكتبه السابق والتي تعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس.

ونشرت صحيفة الإندبندنت، عبر موقعها الإلكتروني مقال رأي للكاتب أندر بانكوم، يقول فيه إنه ينبغي لبايدن استدعاء الصحفيين في واشنطن إلى الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض ليقول إنه آسف.

وأضاف كاتب الصحيفة: يجب أن يوضح أنه لا يعرف كيف اكتشفت وثائق سرية في مكتب استخدمه ذات مرة بعد تركه منصب نائب الرئيس، ولكن الآن، فإن المسؤولية كلها عليه بحكم منصبه الحالي.

وأشار إلى أنه يجب على بايدن بعد ذلك أن يصمت بشأن هذه المسألة، على الأقل حتى اكتمال التحقيق الذي أمر به المدعي العام ميريك غارلاند.

وقال الكاتب: إن بايدن يجب ألا يفعل ما قام به في مكسيكو سيتي عندما تحدث عن موضوع الوثائق وأعرب عن مدى دهشته، لكن عليه أن يأخذ الأمر على محمل الجد، ولا يجب عليه أن يقول إنه لا يعرف ما هي محتويات الوثائق، التي وجدت في مكتبه وتعود للفترة التي كان يتولّى فيها منصب نائب الرئيس.