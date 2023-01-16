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تم فتح تحقيق في الحادث لمعرفة من المخطئ

صرخات الرعب على متن طائرة أمريكية كادت تتسبب في كارثة

2023-01-16 الساعة 6:54
صرخات الرعب على متن طائرة أمريكية كادت تتسبب في كارثة
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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صرخ ركاب طائرة، تابعة لشركة طيران دلتا، كانت متجهة إلى جمهورية الدومينيكان، رعبًا، عندما توقفت طائرتهم بشكل مفاجئ، بعد أن عبرت طائرة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز مدرجها.

وكانت طائرة من طراز بوينج 737 تتحرك بسرعة 115 ميلًا في الساعة على مدرج في مطار جون كنيدي بنيويورك عندما لاحظ مراقب الحركة الجوية أن طائرة رحلة الخطوط الجوية الأمريكية المتجهة إلى المملكة المتحدة عبرت من مدرج مجاور أمام الطائرة المغادرة مباشرة.

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وقال مراقب الحركة الجوية، دونال بريان هيلي: ذهلنا جميعًا، وفقد البعض منا أعصابه بالفعل، حتى أنه كان هناك ردود أفعال صوتية من حيث الصرخ واللعن.

قليل من الحظ منع الكارثة

وتابع: عندما بدأت الطائرة في التباطؤ ساد صمت تام، كادت الكارثة أن تحدث لولا القليل من الحظ.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان أولي إن الطائرة الأولى كانت وصلت إلى نقطة توقف آمنة قبل أن تكاد رحلة أميركان إيرلاينز أن تصطدم بها.

وتابعت: أُجبرت الطائرة على العودة، ولم تقلع مرة أخرى حتى صباح اليوم التالي.

فتح تحقيق من إدارة الطيران الفيدرالية

وتحقق كل من إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل الآن في الحادث حيث لا تزال العديد من الأسئلة غير واضحة، بما في ذلك: ما الذي كان يقوم به طيار الخطوط الجوية الأمريكية في هذ المسار ومن المخطئ؟

وقال أحد ركاب دلتا على متن الرحلة، لـ Business Insider كيف صرخ الركاب المسافرون عند التوقف المفاجئ، وقال دونال بريان هيلي، إن الطائرة بوينج 737، التي تقل 145 راكبًا، توقفت بعد ثانيتين إلى ثلاث ثوان فقط من بدء تسارعها على المدرج مما دفع الركاب إلى الأمام بشدة.

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