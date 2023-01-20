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استقرت داخله لمدة أسبوعين

صور لاستخراج زجاجة دواء من قولون مريض مصري

2023-01-20 الساعة 8:41
صور لاستخراج زجاجة دواء من قولون مريض مصري
المواطن - فريق التحرير

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نجح فريق طبّي مصري، اليوم الجمعة، في استخراج زجاجة من قولون مريض، دخلت بسيناريو خيالي، واستقرت داخله لمدة أسبوعين.

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طريقة الإدخال

ووفقًا لوسائل إعلامية مصرية، أدخل رجل (38 عامًا) في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، زجاجة إلى القولون عن طريق فتحة الشرج، حيث كان يعاني من إمساك مزمن، ونصحه أحد الأشخاص باستخدام الزجاجة لتوسيع فتحة الشرج وحل المشكلة.

وكشفت الدكتورة أسماء جميل، مدرس واستشاري الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة المنصورة، عن إجراءات دقيقة لاستخراج الزجاجة، مؤكدة أنّ المريض عمل بنصيحة الشخص، وأثناء محاولته لتنفيذها، دخلت الزجاجة إلى القولون ولم يستطع استخراجها، ولم يخبر المريض أحدًا بذلك إلا أنّه بعد فترة أخبر شقيقه.

يعاني مشاكل نفسية

وأفادت في تصريحات لوسائل إعلام محلية مصرية، أن المريض يعاني من بعض المشاكل النفسية، وكان يشعر بالخوف من إخبار أحد بتلك المشكلة، واستغرقنا أسبوعين حتى نتمكن من إقناعه من إجراء تلك العملية لاستخراج الزجاجة وكان يرفض.

وأفادت أن المريض كان يخشى من العمليات، ورفض التخدير؛ خوفًا من الاستيقاظ أثناء العملية؛ حيث إنه ظن أنه سيستيقظ ويجد بطنه مفتوحة، أو أن يتم إزالة القولون.

وعن تفاصيل الجراحة، أكدت أن الزجاجة كانت مستقرة ولم تثقب في القولون، وكانت على بعد 20 سم من فتحة الشرج، وهذه مسافة بعيدة نسبيًّا، ومن الطبيعي عند وجود جسم غريب في القولون يكون قريبًا من فتحة الشرج، وعادة يتم استخراجه عن طريق الجراحة أو اليد.

وأفادت أنّه عن طريق الآلات والأجهزة الطبية، ودون جراحة، تمكنا من استخراج الزجاجة من قولون المريض في عملية استغرقت حوالي ساعة.

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