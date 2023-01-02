صور من ارتفاع 36 ألف كم تظهر السعودية ترتدي ثوبها الأبيض بعد تساقط البرد

نشر الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، صورة للمملكة من الفضاء وهي ترتدي ثوبًا أبيض أنصع من الثلج.

أنصع من الثلج

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “القمر الصناعي METEOSAT-8 يلتقط صورة للسعودية من الفضاء ومن على ارتفاع 36 ألف كم (عند الساعة 12:00م)، وهي ترتدي ثوبًا أبيض أنصع من الثلج”.

وأضاف: “حالة مدرار المطرية الواسعة الشاسعة ذهب نصف عمرها، وبقي النصف الآخر”.

حالة مدرار

من جانبها، ذكرت جمعية الطقس والمناخ، أن اليوم هو اليوم الخامس لحالة مدرار المطرية، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، والباحة.

وتوقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن يكون اليوم الاثنين هو آخر نجم من نجوم المربعانية وهو “الشولة”، الذي يعد النجم الثالث ويستمر لـ13 يومًا.

وقال الحصيني، عبر حسابه بموقع “تويتر”: “في هذا الوقت تستمر البرودة والصقيع متى ما هبت الرياح أصلها قطبي أو سيبيري، خاصة كلما اتجهنا شمالًا من المملكة وشمال الوسطى”.

وأضاف: “فيها آخر موعد لزراعة القمح والشعير في شمال السعودية، ويوافق دخول الشولة هذا العام حالة جوية ممطرة بوسم ‎مدرار وهي ‎الحالة الممطرة التاسعة لموسم 1444هـ”.

وواصل الحصيني بقوله: “يرافق الحالة الممطرة رياح أصلها قطبي باردة تكون سببًا في استمرار الأجواء الباردة الماطرة على معظم أنحاء المملكة ومعظم دول الخليج مع فرصة لهطل ثلجي على شمال المملكة”.

أجواء مطرية مستمرة

وتابع: “حالة ‎مدرار متوقع استمرارها أيام عدة متوقع أن تعيش معظم مناطق المملكة ودول الخليج أجواء ماطرة باردة وضباب ونفيض مع أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحبات البرد وفرصة سيول على معظم المملكة مع تقارب في درجات الحرارة بين الصغرى والكبرى خاصة الشمالية والوسطى”.