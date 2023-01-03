ضابط أمريكي يكشف تفاصيل جديدة حول اعتقال صدام حسين

كشف أحد المحاربين القدامى بقوات النخبة الأمريكية تفاصيل جديدة حول عملية اعتقال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

تفاصيل الاعتقال

وأفاد الرقيب المتقاعد كيفن هولاند الذي شارك قبل عقدين من الزمن مع قوة دلتا الخاصة باكتشاف مخبأ صدام حسين ولحظة اعتقاله، بقوله: إن فريق قوة دلتا أخبر الرئيس العراقي الأسبق لحظة اعتقاله أن الرئيس بوش يرسل لك تحياته.

وأردف خلال بودكاست مع أحد قدامى المحاربين في البحرية الأمريكية بعنوان “Danger Close”، مع أن القوة الأمريكية الخاصة تلقت “معلومات بشرية” أفضت لوصولهم إلى المكان الذي يختبئ به صدام، حيث أشار إلى أنها حفرة مغطاة بطبقة من أوراق الأشجار والرمل تم سدها بالفلين لإخفاء فتحتها، وكان يمتد منها أنبوب صغير للسماح بدخول الأوكسجين.

قنبلة يدوية

وقال هولاند بأنه وفريقه كشفوا مكان الحفرة المدعمة بالطوب وألقوا بداخلها قنبلة يدوية، ثم سمعوا صوتًا باللغة العربية يعلو تدريجيًّا.

وأردف قائلًا: إن يدين ظهرتا من الحفرة، ثم ظهر رأس كثيف الشعر، وأمسكنا به، وكان الأمر كأننا نقول حسنًا إنه هو.

وتابع الضابط الأمريكي ذلك الموقف بأنه كان بمثابة لحظة سوريالية إضافية على الرغم من أنه كانت لدى الفريق المعلومات التي تؤكد أن صدام كان يختبئ في ذلك المكان.

سحب صدام من الحفرة

وقال بأنه استدعى أحد زملائه في الفرقة الخاصة لمساعدته على سحب صدام من الحفرة، وكان يتمتم من الصدمة بالقول إنه هو.

وأضاف هولاند أن صدام كان يحمل مسدس “غلوك- 18″، مبينًا أن أحد أعضاء الفرقة الأمريكية وجه سلاحه على فم صدام لإجباره على عدم الحراك وانتزاع مسدسه منه، وهو سلاح أصبح من مقتنيات الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش.

ويقول الرقيب المتقاعد: إن “صدام حسين أعرب فور اعتقاله عن رغبته في “التفاوض”.