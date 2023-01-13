ضبط المسيء لسكان أحد أحياء جدة

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قبضت شرطة محافظة جدة على شخص لتوثيقه ونشره محتوى مرئيًّا مخالفًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وقالت قوات الأمن العام في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الجمعة: قبضت شرطة محافظة جدة على مواطن لتوثيقه ونشره محتوى مرئيًّا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسيء فيه لسكان أحد أحياء المحافظة والجهات المختصة؛ ما يعد جريمة يعاقب عليها وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأشارت قوات الأمن إلى أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.