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ضبط رجل ادعى الزواج من كيم كارداشيان

2023-01-27 الساعة 3:00
ضبط رجل ادعى الزواج من كيم كارداشيان
المواطن- فريق التحرير

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قالت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، إنها حصلت على أمر القبض المؤقت من الشرطة الأمريكية، على رجل يدعى جوموني فيكتور زيجلر، لمضايقتها عدة مرات بتصرفات مخيفة.

وبدأت القصة في أواخر شهر ديسمبر الماضي عندما صرح جومونى، بأنه اتصل بـ كيم عدة مرات وجاء إلى منزلها ووقف لساعات منتظرًا أن تراه، وكان يراقب كل تحركاتها.

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وبحسب صحيفة the sun البريطانية، لم يكتف الرجل بذلك، بل نشر العديد من الرسائل على الإنترنت يتحدث عن علاقة تجمعه بـ كيم كارداشيان، ويشير إلى أنها زوجته.

تاريخ إجرامي

وفي المقابل، قال محامي كيم، شون هولى، إن زيجلر أرسل العديد من الهدايا لها مثل خاتم زواج ماسي ومفاتيح لغرفة فندق، وكان الأمر المخيف بالنسبة لكارداشيان أن الشاب البالغ 28 عامًا، لديه تاريخ إجرامي يتضمن أسلحة نارية والتهديدات نتجت عن اضطرابات عاطفية يعيشها.

ومن المقرر أن تنعقد أول جلسة استماع لـ زيجلر الشهر المقبل.

خلاف كيم كارداشيان وكاني ويست

ويُذكر أن كيم كاردشيان تعيش خلافًا قويًا مع طليقها، مغني الراب، كاني ويست، حيث فتحت النار عليه بتصريحاتها قائلة إن تربية أبنائها الـ4 برفقة طليقها صعبة جدًا.

وأضافت أنها إنها تبذل جهدًا أكبر بعد انفصالها لإبقاء أبنائها بعيدين عن تصريحات والدهم الغريبة والخارجة عن المألوف.

ضبط رجل ادعى الزواج من كيم كارداشيان

وأضافت خلال حديثها لبرنامج بودكاست Angie Martinez IRl أنها دائمًا ما تمنت أن يعيش أبناؤها علاقة صحية بأبيهم كما كانت هي مع والدها الراحل روبرت، لكنها باتت تفضل إبعادهم تمامًا عنه وعن تصريحاته وتفكيره الذي يجلب العديد من التساؤلات حوله.

وأشارت إلى إنها ستحاول أن تكون مستعدة تمامًا للرد على جميع أسئلتهم عندما يكبرون والتي تدور حولهم بسبب كاني، ولم يقتصر الأمر على الأبناء، بل علقت كيم أنها لا تستطيع الدخول في علاقة غرامية مع أي شاب حتى لا يتعرض لمواقف محرجة وتصرفات مخيفة من طليقها.

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