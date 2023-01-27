لقطات محرجة لسقوط عارضة أزياء أمريكية أمام الجمهور جارسيا يطلب رحيل 2 من لاعبي النصر بعد ثلاثية الاتحاد ضبط شخصين بحوزتهما 155 كجم قات مخبأة داخل مركبة الأمن العام يُذكر بعقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص مدني الرياض يخمد حريقًا محدودًا في محل بمجمع تجاري جماهير الزمالك غاضبة من إدارة مرتضى منصور لقطات لعواصف ثلجية عاتية تضرب اليابان شهادة صاحبة المنزل بحق المبتعث وليد: كان خلوقًا وبكيت لموته لقطات لسائق شاحنة يعاقب لصًّا بطريقة وحشية رأسيتا جونيور تُزيح الاتحاد من المركز الثالث وتُهدي الشباب الفوز أمام الطائي
قبضت دوريات شرطة محافظة فيفا بمنطقة جازان، اليوم الجمعة، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن بحوزتهما (155) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبة المواطن.
وأوضح الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.