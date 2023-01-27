ضبط شخصين بحوزتهما 155 كجم قات مخبأة داخل مركبة

قبضت دوريات شرطة محافظة فيفا بمنطقة جازان، اليوم الجمعة، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن بحوزتهما (155) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة داخل مركبة المواطن.

وأوضح الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.