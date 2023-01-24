ضبط عمالة مخالفة تجمع وتفرز النفايات في بقيق

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أعلنت بلدية غرب الدمام، اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت بالتعاون مع شرطة محافظة بقيق، من ضبط موقع لتجميع وفرز وتخزين النفايات، يقوم عليه عدد من العمالة المخالفة في المحافظة.
وأوضحت بلدية غرب الدمام عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جارٍ العمل على استكمال الإجراءات النظامية بحق هذه العمالة.
ونشرت البلدية صورًا أثناء ضبط العمالة بموقع جمع وفرز النفايات.