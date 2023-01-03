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ضبط كمية من الحطب المحلي في النبهانية

2023-01-03 الساعة 3:14
ضبط كمية من الحطب المحلي في النبهانية
المواطن - واس

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ضبط مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة النبهانية اليوم، 2.4 متراً مكعباً من الحطب المحلي المستخدم في النشاط التجاري، وذلك خلال حملة مشتركة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي وقطاعات الأمن العام بمنطقة القصيم.

منع بيع الحطب المحلي

وتأتي الحملة التي نفّذها مكتب الوزارة بمحافظة النبهانية، ضمن جهود العمل على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، عبر زراعة الأشجار والحفاظ عليها في المناطق المختلفة، لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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الإبلاغ عن المخالفين

وحثّ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، جميع المحال التجارية والمطاعم بالمنطقة، إلى استخدام البدائل مثل الحطب والفحم المستورد، والإبلاغ على المخالفين من خلال رقم 939، وذلك حفاظاً على الغطاء النباتي، وتفادياً للعقوبات التي تفرضها اللائحة التنفيذية للاحتطاب.

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