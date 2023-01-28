طرح الدفعة الأخيرة من تذاكر نهائي كأس السوبر السعودي

أعلنت اللجنة المنظمة لمنافسات بطولة كأس السوبر السعودي، عن طرح الدفعة الأخيرة من تذاكر المباراة النهائية بين الاتحاد والفيحاء.

نهائي كأس السوبر السعودي

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الأحد، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وكان العميد قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر، بعد فوزه على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تجاوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عقبة الهلال بهدف دون رد.

طرح الدفعة الأخيرة من التذاكر

وأعلن حساب كأس السوبر السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، عن طرح الدفعة الأخيرة من تذاكر المباراة النهائية، ويمكن حجز التذاكر من هنا.

وتبدأ أسعار المباراة النهائية بين الاتحاد والفيحاء من 45 ريالًا، وتتراوح من 65 و75 و225 ريالًا، ويبلغ سعر التذكرة الفضية ألف ريال، 2200 ريال للذهبية.

ويدخل الفريقان مباراة الاتحاد ضد الفيحاء غدًا؛ بهدف الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز لحصد لقب كأس السوبر، خاصة أنهما يحققان نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية.