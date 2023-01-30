طرح تذاكر مباراة الفتح والنصر

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أعلن نادي الفتح، مساء اليوم الاثنين، عن طرح تذاكر مواجهة الفتح والنصر المقبلة، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الفتح والنصر ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، عند الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.
وكشف نادي الفتح عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر مباراته ضد النصر عبر منصة مكاني، وتم بيع أكثر من ألفي تذكرة بعد دقائق قليلة من بدء عملية البيع.
ويأمل النموذجي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز في مباراة الفتح والنصر، والتقدم في ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يسعى العالمي لحصد الثلاث نقاط ومصالحة جماهيره بعد خسارته في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، فيما يقع الفتح في المركز السادس برصيد 21 نقطة.