طرح تذاكر مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، قبل قليل، عن طرح تذاكر مباراة نجوم النصر والهلال ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

طرح تذاكر المباراة

وكشف تركي آل الشيخ عن طرح التذاكر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “أخيرًا كأس موسم الرياض الذي يجمع نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان.. مباراة تاريخية يوم 19 يناير”.

ومن المقرر أن يلعب نجوم النصر والهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض، عند الساعة الثامنة مساء، على استاد الملك فهد الدولي، ويمكن حجز التذاكر من هنا.

مارسيلو جاريادو يقود فريق النصر والهلال

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن مؤخرًا عن تولي المدير الفني الأرجنتيني، مارسيلو جاياردو، الحاصل على كأس ليبرتادوريس مرتين، لفريق موسم الرياض ضد باريس سان جيرمان.

وكان جاياردو قد قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريفر بليت الأرجنتيني، وحقق نتائج مميزة معه، خصوصًا عندما حقق لقب ليبرتادوريس على حساب غريمه التقليدي بوكا جونيوز، في ديسمبر 2018.