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في كأس موسم الرياض

طرح تذاكر مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

2023-01-08 الساعة 6:41
طرح تذاكر مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان
المواطن - فريق التحرير

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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، قبل قليل، عن طرح تذاكر مباراة نجوم النصر والهلال ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

طرح تذاكر المباراة

وكشف تركي آل الشيخ عن طرح التذاكر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “أخيرًا كأس موسم الرياض الذي يجمع نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان.. مباراة تاريخية يوم 19 يناير”.

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النصر ضد الهلال
مباراة للنصر والهلال – المصدر @Alhilal_FC

ومن المقرر أن يلعب نجوم النصر والهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في كأس موسم الرياض، عند الساعة الثامنة مساء، على استاد الملك فهد الدولي، ويمكن حجز التذاكر من هنا.

تذاكر مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان
طرح تذاكر المباراة – المصدر @Turki_alalshikh

مارسيلو جاريادو يقود فريق النصر والهلال

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن مؤخرًا عن تولي المدير الفني الأرجنتيني، مارسيلو جاياردو، الحاصل على كأس ليبرتادوريس مرتين، لفريق موسم الرياض ضد باريس سان جيرمان.

وكان جاياردو قد قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريفر بليت الأرجنتيني، وحقق نتائج مميزة معه، خصوصًا عندما حقق لقب ليبرتادوريس على حساب غريمه التقليدي بوكا جونيوز، في ديسمبر 2018.

مارسيلو جاريادو
مارسيلو جاريادو

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