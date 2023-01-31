طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا لمدة يومين

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نوهت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا الأربعاء، وذلك عبر منصة أبشر، التي تمكن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.
وقالت إدارة المرور، في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن المزاد يبدأ غدًا الأربعاء ويستمر حتى الخميس 11 رجب 1444 هـ الموافق 2 فبراير 2023.
وأوضحت الإدارة طريقة الوصول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني من خلال الخطوات التالية:
– تسجيل الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمات من تبويب خدماتي.
– اختيار المرور.
– وعقب ذلك، اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.