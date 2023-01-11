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كان داخل شحنة من الخردة المعدنية

طرد ملوث باليورانيوم يصل مطار هيثرو

2023-01-11 الساعة 9:00
طرد ملوث باليورانيوم يصل مطار هيثرو
المواطن - فريق التحرير

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تحقق السلطات البريطانية في ضبط رجال شرطة الحدود لطرد ملوث باليورانيوم في مطار هيثرو بلندن.

مواد ملوثة

وكشفت شرطة العاصمة، اليوم الأربعاء أنه: تم تحديد كمية صغيرة للغاية من المواد الملوثة بعد فحص روتيني لطرد وارد إلى المملكة المتحدة في 29 ديسمبر.

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وأردفت أن شرطة مكافحة الإرهاب التابعة لها، تحقق في الحادث الذي لم يصاحبه أي اعتقالات.

وأفادت شبكة بي بي سي أن اليورانيوم كان داخل شحنة من الخردة المعدنية.

وتابع ريتشارد سميث، قائد الشرطة البريطانية، أن كمية المواد الملوثة “صغيرة للغاية، وذكر خبراء أنها لا تشكل أي تهديد للجمهور”.

وأردف قائد الشرطة البريطانية: لا يبدو أن الأمر مرتبط بأي تهديد مباشر، لكن التحقيق مستمر.

 

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