طريف تسجل أدنى درجة حرارة بـ2 مئوية

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على مدن المملكة، حيث سجلت مدينة طريف أدنى درجة حرارة بـ 2 درجة مئوية، بينما سجلت مدينة جازان درجة الحرارة الأعلى بـ 30 درجة مئوية.
وأعلن المركز عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جازان 30، مكة المكرمة وجدة والقنفذة 29، ينبع 28، الدمام والباحة 18، الرياض وتبوك 17، الدوادمي وحفر الباطن والقريات 16.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة، فهي كالتالي: طريف 2، تبوك 4، القريات وعرعر وسكاكا وحائل 5، الرياض 10، المدينة المنورة 11، الأحساء 12، مكة المكرمة 20، القنفذة 22.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة, في حين تؤثر الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.
كما تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء تلك المناطق.