طريقة نشر فيديو أطول من 140 ثانية على تويتر

يُعرف تويتر بأنه منصة التغريدات القصيرة، مما يعني أنه يمكنك استخدامه عن طريق كتابة بيانات قصيرة حول ما يحدث في العالم، ومع ذلك، فإن مقاطع الفيديو فيه أمر أساسي.

ومع ذلك، تتيح المنصة لأغلب المستخدمين بنشر فيديوهات مدتها 140 ثانية فقط، ويحتاج الكثيرون إلى نشر مقاطع أطول لأنها طريقة أكثر مثالية للوصول إلى قاعدة عملاء أكبر.

تويتر ميديا استوديو

استوديو الوسائط عبارة عن نظام أساسي يقيس جميع أنواع مقاطع الفيديو على تويتر ويديرها ويستثمرها، وهي أداة مصممة خصيصًا للأشخاص الذين يعلنون على المنصة.

إذا كنت تبحث عن طريقة مثالية لنشر مقاطع فيديو أطول على المنصة فيجب عليك استخدام Twitter media studio، حيث يمكّنك من القيام بالمزيد مع ملفات الوسائط الخاصة بك، وخاصة مقاطع الفيديو عن طريق تحسين جودتها وإضافة العناوين وتغيير الصور المصغرة مع إمكانية إضافة التسميات التوضيحية

بالإضافة إلى ذلك، سيرشدك Twitter media studio إلى كيفية نشر مقاطع فيديو أطول من خلال منحك ميزات حصرية لإدارة الوسائط عبر العديد من المستخدمين والحسابات.

كيفية نشر مقاطع الفيديو باستخدام Twitter Media Studio

انتقل إلى مكتبة استوديو الوسائط وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Twitter الخاص بك.

توجه إلى حساب إعلانات تويتر الخاص بك وانقر على creative في الجزء العلوي من الشاشة، بعد ذلك، سيتم توصيلك بمتجر الوسائط.

بمجرد تسجيل الدخول، سترى ملفات الوسائط الخاصة بك مثل مقاطع الفيديو والصور وملفات GIF بالإضافة إلى خيار تحميل الوسائط الجديدة.

اضغط على زر تحميل الوسائط upload media button لنشر مقاطع فيديو أطول على تويتر من جهازك.

بمجرد النقر فوق تحميل، سيبدأ تحميل الفيديو، ويمكنك تتبع تقدم التحميل في استوديو الوسائط.

بعد تحميل الفيديو، يمكنك تحريره أو إضافة وصف أو عنوان فيديو أو تعيين صورة مصغرة أو إضافة خيار استهداف جغرافي.

بعد إضافة جميع العناصر التي تريدها، يمكنك المتابعة لتغريد محتوى الفيديو.

اضغط على زر التغريد الأزرق، واكتب نصوص تغريدتك وانقر على زر تغريد.

قواعد نشر الفيديو على تويتر

وبشكل عام، فإن قواعد تغريد الفيديو على تويتر هي: