طريقة نشر فيديو أطول من 140 ثانية على تويتر أمير الشمالية يستمع لمطالب المواطنين بمركز الشعبة 16 وظيفة فنية وهندسية شاغرة لدى نوماك مكتب التربية العربي لدول الخليج يناقش دور المنظمات الدولية والإقليمية أكبر قمة عالمية للحوكمة تدعو لاتباع نهج جديد للوعي بالمخاطر توتنهام يُهدد مان يونايتد ونيوكاسل في ترتيب الدوري الإنجليزي مصادرة أكثر من 21 ألف مستلزم طبي في مستودع مخالف بالدمام وظائف إدارية شاغرة في نيوم الاجتماعية ألمانيا: الناتو لا يجب أن يكون جزءًا من الصراع الأوكراني والد التوأم السيامي العراقي: اقتربنا من تحقيق الحلم
يُعرف تويتر بأنه منصة التغريدات القصيرة، مما يعني أنه يمكنك استخدامه عن طريق كتابة بيانات قصيرة حول ما يحدث في العالم، ومع ذلك، فإن مقاطع الفيديو فيه أمر أساسي.
ومع ذلك، تتيح المنصة لأغلب المستخدمين بنشر فيديوهات مدتها 140 ثانية فقط، ويحتاج الكثيرون إلى نشر مقاطع أطول لأنها طريقة أكثر مثالية للوصول إلى قاعدة عملاء أكبر.
استوديو الوسائط عبارة عن نظام أساسي يقيس جميع أنواع مقاطع الفيديو على تويتر ويديرها ويستثمرها، وهي أداة مصممة خصيصًا للأشخاص الذين يعلنون على المنصة.
إذا كنت تبحث عن طريقة مثالية لنشر مقاطع فيديو أطول على المنصة فيجب عليك استخدام Twitter media studio، حيث يمكّنك من القيام بالمزيد مع ملفات الوسائط الخاصة بك، وخاصة مقاطع الفيديو عن طريق تحسين جودتها وإضافة العناوين وتغيير الصور المصغرة مع إمكانية إضافة التسميات التوضيحية
بالإضافة إلى ذلك، سيرشدك Twitter media studio إلى كيفية نشر مقاطع فيديو أطول من خلال منحك ميزات حصرية لإدارة الوسائط عبر العديد من المستخدمين والحسابات.
وبشكل عام، فإن قواعد تغريد الفيديو على تويتر هي: