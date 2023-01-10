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لا يريدون الطلاق

طلبت الطلاق بسبب كثرة خروج زوجها وكانت المفاجأة في المحكمة

2023-01-10 الساعة 9:39
طلبت الطلاق بسبب كثرة خروج زوجها وكانت المفاجأة في المحكمة
المواطن - فريق التحرير

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كشف مقدم برنامج الراصد، عبدالله الغنمي، تفاصيل واقعة غريبة شهدتها إحدى محاكم الأحوال الشخصية، حيث رفعت زوجة دعوى تطلب فيها الطلاق.

وبحسب رواية الغنمي، بعد وصول الطرفين أمام المحكمة، قالت الزوجة: إنها رفعت الدعوى للرجوع إلى زوجها بعدما جلست سنة كاملة في بيت أهلها.

سبب المشاكل

تابع الغنمي: الزوجة أشارت إلى أن سبب المشاكل بينها وبين زوجها، يرجع إلى سبب تواجده بكثرة خارج المنزل مع أصدقائه، ولذلك ذهبت إلى بيت أهلها واستمرت هناك عامًا كاملًا.

رد الزوج

من جانبه، رد الزوج على زوجته، إن كثرة الطلبات فاقت ميزانيتي، وهذا الأمر يدفعني للخروج من المنزل، لأنها لحوحة في الحصول على ما تريد، دون تقدير وضعي المادي.

لا يريدون الطلاق

في النهاية، كشف الغنمي مفاجأة: لم تكن الزوجة تريد الطلاق وكذلك الزوج، مناشدًا المتابعين: لا تتركوا الشيطان يدخل بينكم بسبب أمور بسيطة، ولا يغرنكم ما تشاهدونه في الجوال من حياة وردية، ترى واقعهم مثلكم تمامًا وقد يكون أصعب، بس طبيعي ما راح يتكلمون فيها.

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