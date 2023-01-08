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توفي في عملية جراحية الجمعة الماضية

طلب جورج وسوف من أبناء قريته قبل دفن ابنه

2023-01-08 الساعة 11:37
طلب جورج وسوف من أبناء قريته قبل دفن ابنه
المواطن - فريق التحرير

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وجّه الفنان السوري جورج وسوف، طلبًا خاصًّا إلى أهالي قريته كفرون في سوريا، قبل ساعات من دفن ابنه وديع الذي توفي في عملية جراحية يوم الجمعة الماضية.

طلب

ونشر جورج وسوف، مقطع فيديو عبر حسابه على فيسبوك، صوره أثناء توجهه بالسيارة نحو قريته، طالب فيه سكانها بعدم إطلاق النار في الهواء خلال الدفن.

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وخلال الفيديو، قال جورج وسوف: إنه لو أصيب أي أحد بأذى بسبب إطلاق النار بالهواء فذلك سيتسبب له بجرح كبير”.

وكان الشاب وديع وسوف نجل الفنان السوري جورج وسوف، فارق الحياة مساء الجمعة 6 يناير، في مستشفى مار يوسف في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد دخوله في غيبوبة إثر تعرّضه لنزيف حاد بعد أسبوع على إجرائه عملية تكميم معدة.

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