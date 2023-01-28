طموح الاتحاد يصطدم بحلم الفيحاء

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد الفيحاء، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما لحصد اللقب.

نهائي كأس السوبر السعودي

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الأحد، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وكان العميد قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي، بعد فوزه على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تجاوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عقبة الهلال بهدف دون رد.

وأعلن اتحاد كرة القدم، أن الحكم الأرجنتيني فرناندو رباليتي سيتولى مهمة إدارة نهائي كأس السوبر السعودي.

الاتحاد والفيحاء يسعيان للفوز

ويدخل الفريقان مباراة الاتحاد ضد الفيحاء غدًا؛ بهدف الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز لحصد لقب كأس السوبر السعودي، خاصة أنهما يحققان نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة تألقه مع مدربه البرتغالي نونو سانتو، والتتويج بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه، حيث إنه خسر النهائي مرتين، في 2013 ضد الفتح، وعام 2018 أمام الهلال.

على الجانب الآخر، يحلم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بقيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش، بالتألق ضد العميد، وحصد اللقب الثاني في تاريخه، بعدما حصد كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الهلال بركلات الترجيح.