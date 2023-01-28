Icon

نونو سانتو: نسعى للفوز باللقب وننتظر الجماهير غدًا Icon الاتحاد يصعد الأمور بعد الإساءة لـ حمدان الشمراني Icon مجلس التعاون يدين حرق المصحف بالدنمارك: استفزاز يؤجج مشاعر المسلمين Icon الهلال يسعى لاستعادة توازنه في مونديال الأندية Icon مجلة إيطالية: عائلة رونالدو عشقت الحياة بالرياض Icon  استشاري: 9 طرق للوقاية من جلطات القلب والدماغ Icon يوفنتوس قد يُعاقب بسبب رونالدو! Icon أفضل خمس وجهات سياحية سعودية مستقبلية Icon قوة الصواريخ الاستراتيجية تعلن عن 129 وظيفة شاغرة Icon الاتحاد والفيحاء لا يعرفان التعادل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في كأس السوبر السعودي

طموح الاتحاد يصطدم بحلم الفيحاء

2023-01-28 الساعة 1:59
طموح الاتحاد يصطدم بحلم الفيحاء
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد ضد الفيحاء، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما لحصد اللقب.

نهائي كأس السوبر السعودي

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الأحد، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

قد يهمّك أيضاً
Img

10 أيام متبقية على نهاية موسم الشبط

Img

توقعات بـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق

كأس السوبر السعودي
كأس البطولة – المصدر @SaudiSuperCup

وكان العميد قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي، بعد فوزه على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تجاوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عقبة الهلال بهدف دون رد.

وأعلن اتحاد كرة القدم، أن الحكم الأرجنتيني فرناندو رباليتي سيتولى مهمة إدارة نهائي كأس السوبر السعودي.

كأس السوبر السعودي
كأس البطولة – المصدر @SaudiSuperCup

الاتحاد والفيحاء يسعيان للفوز

ويدخل الفريقان مباراة الاتحاد ضد الفيحاء غدًا؛ بهدف الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز لحصد لقب كأس السوبر السعودي، خاصة أنهما يحققان نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة تألقه مع مدربه البرتغالي نونو سانتو، والتتويج بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه، حيث إنه خسر النهائي مرتين، في 2013 ضد الفتح، وعام 2018 أمام الهلال.

على الجانب الآخر، يحلم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بقيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش، بالتألق ضد العميد، وحصد اللقب الثاني في تاريخه، بعدما حصد كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الهلال بركلات الترجيح.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس العراقي

السعودية اليوم
تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34
السعودية اليوم

تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34

السعودية اليوم
متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر...
السعودية اليوم

متنزه موعاه البري بنجران موطن أشجار السدر...

السعودية اليوم
رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...
آخر الاخبار

رونالدو يُشارك في 45 دقيقة ضد سان...

آخر الاخبار
الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج...
السعودية اليوم

الأجواء الماطرة تدفع أهالي الشرقية إلى الخروج...

السعودية اليوم
سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد
الرياضة

سيتين يعلق على ريمونتادا ريال مدريد

الرياضة
جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...
وظائف

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...

وظائف
الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد...
آخر الاخبار

الصلاة على فيصل بن مقرن بن محمد...

آخر الاخبار