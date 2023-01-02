طيران ناس: ارتفاع عدد المسافرين بنسبة 91% خلال 2022

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حقق طيران ناس نموًا مضاعفًا في عام 2022 حيث زاد عدد المسافرين على متن رحلات ناس بنسبة 91% وصولًا إلى 8.7 مليون مسافر مع تعزيز أسطوله إلى 43 طائرة، وذلك ضمن جهوده لـربط العالم بالمملكة حيث دشن 16 وجهة جديدة و 30 خط سير جديد.
يأتي ذلك بالإضافة إلى ذلك، حصد جائزتين وأعلى تصنيف ضمن فئته في 2022، كما تم اختياره ضمن أفضل 10 شركات طيران في العالم.
كما أكد طيران ناس أنه في عام 2022، كان من أفضل 4 بيئات عمل بالمملكة، وحصد جائزة سكاي تراكس وحصل أيضًا على جائزة مهرجان جوائز السفر العالمية، فضلًا عن أنه أخذ أعلى تصنيف من منظمة “أبيكس”.