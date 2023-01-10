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بالتوزاي مع توسع عملياته لخدمة الحجاج المعتمرين

طيران ناس شريك الطيران في إكسبو الحج 2023

2023-01-10 الساعة 2:54
طيران ناس شريك الطيران في إكسبو الحج 2023
المواطن - فريق التحرير

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يشارك طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، بصفته “شريك الطيران” في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة لعام 2023م “إكسبو الحج” الذي يقام في جدة سوبردوم خلال الفترة من 09 إلى 12 يناير الجاري الموافق 16 إلى 19 جمادى الآخرة 1444، وذلك انطلاقًا من الأهمية التي يوليها طيران ناس لقطاع الحج والعمرة، بالتوازي مع توسع عملياته لخدمة الحجاج والمعتمرين.

تسهيل رحلة الحج

ويهدف المؤتمر إلى جمع صنّاع القرار، والباحثين، ورواد الأعمال، والمبتكرين؛ لبحث وتنفيذ مجموعة من الحلول والخيارات المبتكرة لتسهيل رحلة أداء الحج والعمرة، وتقديم مقترحات لمشاريع مستقبلية لتطوير البنية التحتية، وتأهيل المواقع الدينية والمعالم التاريخية، واستحداث الحلول التقنية التي تسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء رحلتهم الدينية.

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قطاع استراتيجي

ويُعد الحج والعمرة من القطاعات الاستراتيجية التي يركز عليها طيران ناس، ونقل منذ انطلاقه أكثر من مليوني معتمر وحاج بمعدل 200 ألف حاج سنويًا، كما أعلن مؤخرًا عن صفقة لشراء طائرات إكس ﻻرج، وهي طائرات طويلة بممر واحد لخدمة قطاع الحج والعمرة، كما وقع عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لإثراء خدماته المقدمة للحجاج وزوار الحرمين الشريفين.

ويتضمن “إكسبو الحج”، استعراض الابتكارات والبرامج والمبادرات النوعية التي تستهدف رفع جودة الخدمات المُقدمة في الحج والعمرة، إلى جانب تقديم ورش عمل تناقش الأنشطة التي تسعى لتحقيق التميز والاستدامة في مجال خدمة ضيوف الرحمن.

وسيشهد المؤتمر إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة، بحضور عدد من وزراء الشؤون الإسلامية والأوقاف والحج، بالإضافة إلى السفراء والقناصل المعتمدين لدى المملكة، والجهات العاملة في المنظومة من القطاعين العام والخاص.

راع بلاتيني

وكان طيران ناس شارك في النسخة السابقة من المعرض كراع بلاتيني، حيث وقّع مذكرة تعاون مع وزارة الحج والعمرة لدراسة وتطوير منصة إلكترونية متخصصة لتسويق منتجات العمرة، وبناء استراتيجية للتسويق الرقمي، كما نصّت على توسّع طيران ناس في الوجهات الحالية، وإضافة وجهات جديدة، وزيادة عدد المقاعد المطروحة والرحلات المباشرة؛ لزيادة عدد المعتمرين حسب رؤية المملكة 2030.

وصُنف طيران ناس ضمن أفضل أربع بيئات عمل في المملكة للعام 2022، وفقًا للمسح السنوي الذي أجرته مؤسسة “بيست بليس تو وورك” العالمية، كما فاز بجائزة “سكاي تراكس” العالمية في 2022 للعام الخامس على التوالي، التي تعد أعلى جائزة تمنح في قطاع الطيران على المستوى العالمي منذ إطلاقها في عام 1999، مع تصنيفه ضمن قائمة أفضل 10 شركات طيران اقتصادي بالعالم، إضافة إلى جائزة “أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط”، من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام الثامن على التوالي.

كما حصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة “أبيكس” APEX غير الربحية، التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، حيث شمل التصنيف 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي.

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