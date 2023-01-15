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طيران ناس يعتزم الحصول على رخصة مشغل جوي في دولتين جديدتين

2023-01-15 الساعة 11:51
طيران ناس يعتزم الحصول على رخصة مشغل جوي في دولتين جديدتين
المواطن - فريق التحرير

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كشف الرئيس التنفيذي لطيران ناس، بندر المهنا، موافقة الشركة على خطة للحصول على رخصة مشغل جوي في دولتين جديدتين بهدف مضاعفة العمليات التشغيلية والتوسع دوليًّا ضمن الخطة الإستراتيجية للشركة لربط العالم بالمملكة وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني في رؤية السعودية، للوصول إلى 330 مليون مسافر سنويًّا، وربط المملكة مع 250 وجهة حول العالم بحلول العام 2030.

زيادة نسبة التشغيل

وأكد المهنا، في تصريحات صحفية لوكالة أنباء بلومبيرج، أن طيران ناس ضاعف من أرقامه في الأداء والتشغيل خلال العام 2022 مقارنة بالعام الماضي 2021، مسجلًا زيادة بنسبة 91% في أعداد الركاب، حيث ارتفع عدد المسافرين على رحلات طيران ناس إلى 8.7 مليون مسافر خلال 2022، فيما بلغ عدد الرحلات 66 ألف رحلة، بزيادة تبلغ 45% كما نمت السعة المقعدية بنسبة 46%، بعد نجاحنا في زيادة حجم أسطول طيران ناس ليبلغ العدد الإجمالي 43 طائرة. لافتًا إلى عزم الشركة أن تكون ضمن قائمة أفضل 5 شركات طيران اقتصادي في العالم بعدما تقدمت في سبتمبر الماضي إلى قائمة أفضل عشر شركات طيران من فئتها بحسب تصنيف سكاي تراكس المعيار الأهم عالميًّا في صناعة الطيران.

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تدشين وجهات جديدة

وقال المهنا: خلال عام 2022 توسعنا ودشنّا 16 وجهة جديدة و30 خط سير جديد، وشملت مدنًا في منطقة الخليج وإفريقيا وآسيا وأوروبا، ورغم التحديات التي تواجهنا في تسيير بعض الوجهات، مشيرًا إلى أن طيران ناس يستهدف أن يكون أكبر خطوط طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على طلبية شراء لـ250 طائرة.

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